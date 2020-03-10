Китайці показали «прозорий» смартфон



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Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

Китайська Xiaomi опублікувала фотографії смартфона з прозорою задньою кришкою

Китайська Xiaomi опублікувала фотографії флагманського смартфона Mi 10 Explorer Edition. Особливість новинки полягає в тому, що вона має прозору задню кришку.

Коли девайс з’явиться у продажу, невідомо. Експерти прогнозують, що «прозорий» смартфон можна буде купити вже в першій половині 2020 року.

Xiaomi Mi 10 Explorer Edition

Нагадаємо, нещодавно інша китайська компанія – TCL – показала прототипи двох концептуальних складних смартфонів. Перший – із гнучким екраном, який складається, як гаманець. Другий – незвичайний слайдер з розсувним екраном.

Перший смартфон оснащується екраном, який згинається відразу в двох місцях. Причому в одному місці екран буде складатися всередину, як Galaxy Fold, а в іншому - назовні по аналогії з Mate X. Тобто, в складеному стані користувачі матимуть дисплей в три рази меншою площі, ніж в повністю розкладеному.