Китайці показали «смартфон-гаманець»



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Смартфон TCL

Китайська TCL продемонструвала смартфон, екран якого згибається в двох місцях

Китайська TCL показала прототипи двох концептуальних складних смартфонів. Перший – із гнучким екраном, який складається, як гаманець. Другий – незвичайний слайдер з розсувним екраном.

Перший смартфон оснащується екраном, який згинається відразу в двох місцях. Причому в одному місці екран буде складатися всередину, як Galaxy Fold, а в іншому - назовні по аналогії з Mate X. Тобто, в складеному стані користувачі матимуть дисплей в три рази меншою площі, ніж в повністю розкладеному.

Смартфон TCL

Всі частини екрану однакові за площею. Сам екран – це панель AMOLED діагоналлю 10 дюймів. Тобто, по суті, це планшет. У складеному вигляді можна отримати 6,65-дюймовий пристрій з співвідношенням сторін 20,8: 9.

Друга розробка ще більш смілива. Це смартфон-слайдер з розсувним екраном. Пристрій забезпечує можливість розсунути корпус в результаті чого екран збільшується з 6,75 до 7,8 дюйма. Механізм моторизований і концепція не допускає ручного розсування. Для його активації передбачена спеціальна клавіша.

Смартфон TCL

Основна камера представлена чотирма модулями, розташованими вертикально в один ряд. Фронтальна камера - здвоєна і врізана в екран.

При складанні/розкладанні інтерфейс змінюється, надаючи додаткові функції, такі як поділ екрану і широкі можливості багатозадачності.