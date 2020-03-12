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    Девайси

    Коли з’явиться бюджетний смартфон Apple

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    Новий смартфон Apple може бути схожим на iPhone 8 - Коли з’явиться бюджетний смартфон Apple
    Новий смартфон Apple може бути схожим на iPhone 8

    Що відомо про презентацію бюджетної моделі iPhone

    Apple підготував для прихильників новий смартфон – недорогий iPhone, назва якого ще точно невідома. Дехто називає його SE 2, інші – iPhone 9.

    Прогнозована ціна телефону – близько $400.

    Ще одна загадка – коли відбудеться презентація девайса. Раніше повідомлялось, що Apple планує показати новинку 31 березня. Але згодом анонс вирішили перенести на другий квартал 2020 року, а саму презентацію взагалі скасували.

    Як повідомляють профільні ЗМІ з посиланням на джерела, перенос пов’язано з тим, що через спалах коронавірусу поставки деяких комплектуючих затримуються. Крім того компанія прагне уникнути розповсюдження вірусу і проводити конференцію.

    До того ж влада округу, де розташована штаб-квартира Apple, офіційно заборонила проведення подібних заходів.

    Як повідомляв «Главком», Apple також готує iPhone з «м’яким» дисплеєм, який можна згинати. Мова йде про дві моделі. Перша буде згинатися за тим самим принципом, що вже відомий за смартфоном Samsung Galaxy Fold. Тобто, навпіл – екраном всередину.

    Друга модель буде згинатися, як гаманець, в декількох місцях. Щось схоже вже демонструвала китайська TCL.

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