Названо найпопулярніші марки планшетів у 2021 році

Експерти назвали найбільш популярні марки планшетів у світі. Лідерські позиції займає техніка Apple

Аналітики з Counterpoint Research поділилися результатами власного дослідження міжнародного ринку планшетних комп'ютерів за підсумками першого кварталу 2021 року.

На першому місці розташувалася американська компанія Apple, чиї iPad на цей раз зайняли більше третини всього ринку - 37%. Це на 7% більше показників аналогічного періоду минулого року.

Серед планшетів Apple найбільшим попитом користувалася базова модель iPad, яка забезпечила 56% продажів «яблучних» пристроїв. На iPad Air і iPad Pro припало 19% і 18% відповідно.

Структура світового ринку планшетів

Друге місце за продажами на світовому ринку зайняв одвічний суперник американців – корейська Samsung, яка забрала собі 20% ринку планшетних комп'ютерів.

Третє місце у китайської компанії Lenovo з більш ніж дворазовим відставанням від Samsung – 9% ринку.

«Бронза» дісталася американській компанії Amazon також з 9%.

На четвертому місці розташувалася китайська Huawei з 5%.