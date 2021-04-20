Китайці готують недорогий смартфон з гнучким дисплеєм

Китайська Huawei працює над недорогим смартфоном з дисплеєм, що згинається

Китайці працюють над першим недорогим смартфоном з гнучким дисплеєм. Скільки коштуватиме новинка, поки що невідомо. Але подібні моделі зараз коштують більше тисячі доларів. Тож недорогий смартфон може бути дуже затребуваним.

За даними видання DigiTimes, яке посилається на власні джерела, Huawei готує відразу три нових смартфони, що будуть оснащені гнучкими екранами. Мова не йде про моделі рівня Mate X2. Це будуть пристрої середнього рівня, що, очевидно, позначиться і на їхній вартості.

Флагманський гнучкий смартфон Huawei Mate Xs

Таким чином Huawei зможе зайняти нішу виробника доступних гнучких смартфонів, що може стати великою перевагою для виробника.

Смартфони з гнучким екраном стали головним трендом останніх декілька років. Подібні моделі вже мають Samsung, та сама Huawei, а також Xiaomi. Остання запустила продажі «гнучкого» смартфона зовсім – Mi Mix Fold – зовсім недавно. Стартова ціна девайса – близько 1,5 тисячі доларів.

Більш детальна інформація про Mi Mix Fold – за посиланням.