На яких смартфонах виробники заробляють найбільше: дослідження

Названо найбільш «касові» моделі смартфонів у 2021 році

За перший квартал 2021 року в світу було продано смартфонів на 100 мільярдів доларів – рекордна сума за всю історію ринку. Про це свідчить дослідження аналітичною компанії Counterpoint Research.

Але куди цікавіше виглядає розподіл виручки між найбільшими виробниками. За даними компанії, 42% доходів «забрала» собі американська Apple. Компанія заробила за квартал 89,6 мільярди доларів. З яких 23,6 мільярди – це чистий прибуток, який порівняно з минулим роком зріс більш ніж у два рази.

Найбільш популярна модель від Apple – iPhone 12. А найбільш «касова» - iPhone 12 Pro Max. На моделі iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 і iPhone 12 Pro, що займають перші три місця в рейтингу найбільш фінансового успішних смартфонів, сумарно припало 32% від загального обсягу ринку смартфонів в першому кварталі 2021 року.

Джерело: Counterpoint Research

На четвертому місці - iPhone 11 2019 року з часткою 3%. Стільки ж у Galaxy S21 Ultra 5G, що займає п'ятий рядок.

До рейтингу потрапили ще два смартфона Samsung: