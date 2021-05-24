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    На яких смартфонах виробники заробляють найбільше: дослідження

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    iPhone 12 Pro Max - найбільш касовий смартфон в світі - На яких смартфонах виробники заробляють найбільше: дослідження
    iPhone 12 Pro Max - найбільш касовий смартфон в світі
    Фото з відкритих джерел

    Названо найбільш «касові» моделі смартфонів у 2021 році

    За перший квартал 2021 року в світу було продано смартфонів на 100 мільярдів доларів – рекордна сума за всю історію ринку. Про це свідчить дослідження аналітичною компанії Counterpoint Research.

    Але куди цікавіше виглядає розподіл виручки між найбільшими виробниками. За даними компанії, 42% доходів «забрала» собі американська Apple. Компанія заробила за квартал 89,6 мільярди доларів. З яких 23,6 мільярди – це чистий прибуток, який порівняно з минулим роком зріс більш ніж у два рази.

    Найбільш популярна модель від Apple – iPhone 12. А найбільш «касова» - iPhone 12 Pro Max. На моделі iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 і iPhone 12 Pro, що займають перші три місця в рейтингу найбільш фінансового успішних смартфонів, сумарно припало 32% від загального обсягу ринку смартфонів в першому кварталі 2021 року.

    Джерело: Counterpoint Research
    Джерело: Counterpoint Research

    На четвертому місці - iPhone 11 2019 року з часткою 3%. Стільки ж у Galaxy S21 Ultra 5G, що займає п'ятий рядок.

    До рейтингу потрапили ще два смартфона Samsung:

    • Galaxy S21 – 7 місце і 2% від загальної виручки;
    • Galaxy S21 Plus з більшим екраном (9 місце і 1%). На восьмому місці Huawei Mate 40 Pro з часткою 2%.
    Теги: Apple Samsung Huawei
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    На яких смартфонах виробники заробляють найбільше: дослідження