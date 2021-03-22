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    Названо найкращі смартфони 2021 року

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    iPhone 12 Pro Max - Названо найкращі смартфони 2021 року
    iPhone 12 Pro Max

    Експерти назвали топ-5 кращих смартфонів для покупки у 2021 році

    Експерти GSMinfo назвали топ-5 кращих смартфонів, які варто купити у 2021 році. До добірки потрапили флагманські моделі найвідоміших виробників.

    Треба відзначити, що цього року також дебютує iPhone 13. Тож шанувальникам остатніх новинок треба дочекатися дебюту цього смартфону. Всі подробиці про новинку – за посиланням.

    Інші ж можуть орієнтуватися на добірку нижче.

    5. Realme X3 SuperZoom

    Realme X3 SuperZoom
    Realme X3 SuperZoom

    Realme X3 SuperZoom – вкрай вигідний за співвідношенням ціна-якість апарат. Він побудований на базі Snapdragon 855+ – процесора, якого все ще більш ніж достатньо для сучасних ігор. При цьому у нього відмінний 6.6-дюймовий IPS екран з частотою розгортки 120 Гц, 12 ГБ оперативної пам’яті, потрійна камера з телевіком і ємний акумулятор 4200 мАг, що забезпечує день автономної роботи навіть при інтенсивному навантаженні.

    4. OnePlus 8 Pro

    OnePlus 8 Pro
    OnePlus 8 Pro

    Один з кращих флагманів минулого року до цих пір залишається актуальним. Він укомплектований 6.78-дюймовим 2К AMOLED дисплеєм з частотою оновлення 120 Гц і процесором Snapdragon 865. Корпус виконаний з преміальних матеріалів (скло і метал), а також має вологозахист IP68. Квадрокамера цікава своїм 48-мегапіксельним ультраширіком, що знімає з шикарною різкістю, а 30-ватна швидка зарядка за годину призводить до тями батарею ємністю 4510 мАг.

    3. Huawei Mate 40 Pro

    Huawei Mate 40 Pro
    Huawei Mate 40 Pro

    Huawei Mate 40 Pro – один з кращих камерофонів на ринку в даний момент, тому для всіх, хто серйозно захоплюється мобільною зйомкою, це відмінний варіант. Потрійна камера представлена 50-мегапіксельним головним модулем, а також ультраширіком на 20 МП і телевіком з роздільною здатністю 12 МП. Всі троє знімають з реалістичною передачею кольору, високою деталізацією і без шумів. Корпус зі спинкою з матового скла має захист IP68, а батарея об’ємом 4400 мАг підтримує 66-ватну швидку зарядку і здатна заповнити ресурси акумулятора за 50 хвилин.

    2. Samsung Galaxy S21 Ultra

    Samsung Galaxy S21 Ultra
    Samsung Galaxy S21 Ultra

    Топовий представник флагманського сімейства в цьому році цікавий підтримкою стилуса S- Pen, а також незвичайним дизайном з блоком основної камери, що перетікає в рамку. 6.8-дюймовий екрану має 2К роздільну здатність і частоту оновлення 120 Гц. Ємний акумулятор об’ємом 5000 мАг відповідає за автономність, а квадрокамера з перископом на 10 МП видає знімки феноменальної якості.

    1. iPhone 12 Pro Max

    iPhone 12 Pro Max
    iPhone 12 Pro Max

    iPhone 12 Pro Max комплектується найбільшим 6.7-дюймовим дисплеєм серед усіх смартфонів Apple. Лідирує він і по частині автономності. Батарея ємністю 3687 мАг в парі з енергоефективністю нового чіпсета Apple A14 забезпечують до двох днів автономної роботи. Також флагман цікавий дизайном з плоскими рамками, що відсилає до iPhone 4, і топової квадрокамерою з LiDAR в ролі одного з додаткових модулів.

    Теги: Apple Samsung
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