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    Девайси

    Sony випустила кишеньковий кондиціонер, що можна носити на спеціальній футболці

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    Девайс можна використовувати у будь-яку пору року, тому що він підтримує як холодний, так і теплий температурні режими - Sony випустила кишеньковий кондиціонер, що можна носити на спеціальній футболці
    Девайс можна використовувати у будь-яку пору року, тому що він підтримує як холодний, так і теплий температурні режими
    Фото: Sony

    Пристрій доступний у веб-магазині Sony вартістю $120, футболка продається окремо за $20

    Кондиціонер Reon Pocket з лінійки побутової техніки Sony кріпиться до кишені у футболці та охолоджує чи зігріває шию.

    Про це повідомляється на сайті Sony.

    Футболка, до якої кріпиться кондиціонер, виготовлена з 90% поліестеру, який швидко вбирає вологу. Дизайн пристрою розроблений таким чином, щоб не змінювати зовнішній вигляд одягу після вставлення пристрою.

    Температура налаштовується у 4 ступені, через застосунок на смартфоні, до якого кондиціонер під'єднується через Bluetooth. Девайс можна використовувати у будь-яку пору року, тому що він підтримує як холодний, так і теплий температурні режими.

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    Sony випустила кишеньковий кондиціонер, що можна носити на спеціальній футболці
    Sony випустила кишеньковий кондиціонер, що можна носити на спеціальній футболці
    Sony випустила кишеньковий кондиціонер, що можна носити на спеціальній футболці

    Кондиціонер тримає заряд протягом 2-4 годин, але має заряджатися за 2 години до використання.

    Випуск Reon Pocket був запланований водночас з Олімпіадою у Токіо 2020 року. Пристрій доступний у веб-магазині Sony вартістю $120, футболка продається окремо за $20.

     

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