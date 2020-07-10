Sony випустила кишеньковий кондиціонер, що можна носити на спеціальній футболці



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Девайс можна використовувати у будь-яку пору року, тому що він підтримує як холодний, так і теплий температурні режими Фото: Sony

Пристрій доступний у веб-магазині Sony вартістю $120, футболка продається окремо за $20

Кондиціонер Reon Pocket з лінійки побутової техніки Sony кріпиться до кишені у футболці та охолоджує чи зігріває шию.

Про це повідомляється на сайті Sony.

Футболка, до якої кріпиться кондиціонер, виготовлена з 90% поліестеру, який швидко вбирає вологу. Дизайн пристрою розроблений таким чином, щоб не змінювати зовнішній вигляд одягу після вставлення пристрою.

Температура налаштовується у 4 ступені, через застосунок на смартфоні, до якого кондиціонер під'єднується через Bluetooth. Девайс можна використовувати у будь-яку пору року, тому що він підтримує як холодний, так і теплий температурні режими.

Кондиціонер тримає заряд протягом 2-4 годин, але має заряджатися за 2 години до використання.

Випуск Reon Pocket був запланований водночас з Олімпіадою у Токіо 2020 року. Пристрій доступний у веб-магазині Sony вартістю $120, футболка продається окремо за $20.