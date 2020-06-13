Компанія Sony презентувала ігрову консоль PlayStation 5



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Компанія представила окрему станцію для їх підзарядки, навушники, пульт дистанційного управління PS5 і веб-камеру для синхронізації ігрових девайсів

Окрім самої консолі компанія представила нові геймпади

Японська компанія Sony презентувала ігрову консоль нового покоління PlayStation 5.

Про це повідомляє ВВС.

Більша частина презентації була присвячена іграм, які будуть доступні на PS5 і надійдуть у продаж в дату релізу ігрової приставки.

Але, окрім самої консолі, яка надійде в продаж в двох версіях – з дисководом і без (Digital Edition – покупка ігор через PlayStation Store), компанія представила нові геймпади, окрему станцію для їх підзарядки (одночасно можна буде заряджати два геймпада), навушники, пульт дистанційного управління PS5 і веб-камеру для синхронізації ігрових девайсів.

Видання пише, що всі ці пристрої спершу будуть продаватися окремо від консолі. Чи надійдуть в продаж PS5 з повним набором аксесуарів в майбутньому, в Sony поки не повідомили.

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