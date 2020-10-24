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    Девайси

    В Україні вже можна замовити нові iPhone 12: відомі ціни

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    В Україні вже можна замовити нові iPhone 12 - В Україні вже можна замовити нові iPhone 12: відомі ціни
    В Україні вже можна замовити нові iPhone 12

    Новинки можна замовити у більшості українських ритейлерів, які офіційно займаються продажем техніки Apple

    В Україні стартував передпродаж нових смартфонів Apple – iPhone 12 і iPhone 12 Pro.

    Про це повідомляє видання ITC.

    Новинки можна замовити у більшості українських ритейлерів, які офіційно займаються продажем техніки Apple. Отримати вже 30 жовтня.

    За даними офіційного дистриб'ютора продукції компанії в Україні «Асбіс-Україна», ціни на iPhone 12 і iPhone 12 Pro зараз акційні, вони діятимуть до 1 листопада.

    Водночас деякі магазини вказують, що iPhone 12 коштуватиме в Україні 35 999 грн, а iPhone – 12 Pro 44 999 грн.

    Ціни на передзамовлення:

    iPhone 12:

    • 64 ГБ – 31 999 грн;
    • 128 ГБ – 33 999 грн;
    • 256 ГБ – 37 999 грн.

    iPhone 12 Pro:

    • 128 ГБ – 39 999 грн;
    • 256 ГБ – 43 999 грн;
    • 512 ГБ – 51 999 грн.
    Нагадаємо, що офіційно Apple встановила ціну на свій флагман в $1099 — майже 32 тисячі гривень. При цьому в коробці з новим iPhone 12 Pro більше не буде зарядного пристрою та навушників.
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