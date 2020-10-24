В Україні вже можна замовити нові iPhone 12: відомі ціни
Новинки можна замовити у більшості українських ритейлерів, які офіційно займаються продажем техніки Apple
В Україні стартував передпродаж нових смартфонів Apple – iPhone 12 і iPhone 12 Pro.
Про це повідомляє видання ITC.
Новинки можна замовити у більшості українських ритейлерів, які офіційно займаються продажем техніки Apple. Отримати вже 30 жовтня.
За даними офіційного дистриб'ютора продукції компанії в Україні «Асбіс-Україна», ціни на iPhone 12 і iPhone 12 Pro зараз акційні, вони діятимуть до 1 листопада.
Водночас деякі магазини вказують, що iPhone 12 коштуватиме в Україні 35 999 грн, а iPhone – 12 Pro 44 999 грн.
Ціни на передзамовлення:
iPhone 12:
- 64 ГБ – 31 999 грн;
- 128 ГБ – 33 999 грн;
- 256 ГБ – 37 999 грн.
iPhone 12 Pro:
- 128 ГБ – 39 999 грн;
- 256 ГБ – 43 999 грн;
- 512 ГБ – 51 999 грн.