В Україні вже можна замовити нові iPhone 12: відомі ціни



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В Україні вже можна замовити нові iPhone 12

Новинки можна замовити у більшості українських ритейлерів, які офіційно займаються продажем техніки Apple

В Україні стартував передпродаж нових смартфонів Apple – iPhone 12 і iPhone 12 Pro.

Про це повідомляє видання ITC.

Новинки можна замовити у більшості українських ритейлерів, які офіційно займаються продажем техніки Apple. Отримати вже 30 жовтня.

За даними офіційного дистриб'ютора продукції компанії в Україні «Асбіс-Україна», ціни на iPhone 12 і iPhone 12 Pro зараз акційні, вони діятимуть до 1 листопада.

Водночас деякі магазини вказують, що iPhone 12 коштуватиме в Україні 35 999 грн, а iPhone – 12 Pro 44 999 грн.

Ціни на передзамовлення:

iPhone 12:

64 ГБ – 31 999 грн;

128 ГБ – 33 999 грн;

256 ГБ – 37 999 грн.

iPhone 12 Pro:

128 ГБ – 39 999 грн;

256 ГБ – 43 999 грн;

512 ГБ – 51 999 грн.

Нагадаємо, що офіційно Apple встановила ціну на свій флагман в $1099 — майже 32 тисячі гривень. При цьому в коробці з новим iPhone 12 Pro більше не буде зарядного пристрою та навушників.