Експерти спрогнозували вартість електрокарів до 2024 року



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Відмова від транспорту, що працює на викопному паливі, неминуча, - експерти

Електромобілі коштуватимуть, як звичайні машини

Виробництво електрокарів до 2024 року буде коштувати стільки ж, скільки і автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Про це йдеться в новому дослідженні банку UBS, пише The Guardian.

Зазначається, що додаткові витрати на виробництво електромобілів на акумуляторних батареях зменшаться до $1900 за автомобіль до 2022 року (у порівнянні зі звичайними машинами) і повністю зникнуть до 2024 року.

В UBS очікують, що до 2022 року ціна акумуляторів буде нижче $100 за кіловат-годину.

Експерти пророкують, що зниження витрат приведе швидкого переходу на електромобілі.

«Відмова від транспорту, що працює на викопному паливі, неминуча», – вважають аналітики.

За прогнозами, частка ринку електромобілів до 2025 року сягне 17%, а до 2030 року на них припадатиме вже 40% всіх світових продажів.

Нагадаємо, японська компанія Honda перестане виробляти для Європи автомобілі з бензиновим двигуном до кінця 2022 року.

Також Тesla вже розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

І Велика Британія планує заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року.