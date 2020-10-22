  1. Головна
  2. Техно
  3. Авто
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Авто

    Експерти спрогнозували вартість електрокарів до 2024 року

    • Розсилка
    Відмова від транспорту, що працює на викопному паливі, неминуча, - експерти - Експерти спрогнозували вартість електрокарів до 2024 року
    Відмова від транспорту, що працює на викопному паливі, неминуча, - експерти

    Електромобілі коштуватимуть, як звичайні машини

    Виробництво електрокарів до 2024 року буде коштувати стільки ж, скільки і автомобілів з двигунами внутрішнього згоряння. Про це йдеться в новому дослідженні банку UBS, пише The Guardian.

    Зазначається, що додаткові витрати на виробництво електромобілів на акумуляторних батареях зменшаться до $1900 за автомобіль до 2022 року (у порівнянні зі звичайними машинами) і повністю зникнуть до 2024 року. 

    В UBS очікують, що до 2022 року ціна акумуляторів буде нижче $100 за кіловат-годину.

    Експерти пророкують, що зниження витрат приведе швидкого переходу на електромобілі. 

    «Відмова від транспорту, що працює на викопному паливі, неминуча», – вважають аналітики. 

    За прогнозами, частка ринку електромобілів до 2025 року сягне 17%, а до 2030 року на них припадатиме вже 40% всіх світових продажів.

    Нагадаємо, японська компанія Honda перестане виробляти для Європи автомобілі з бензиновим двигуном до кінця 2022 року.

    Також Тesla вже розробляє електромобіль для середньостатистичного американця вартістю 25 тис. доларів.

    І Велика Британія планує заборонити продаж нових авто на бензині з 2030 року.

    ціни Електромобілі машини Велика Британія автомобіль
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies