Експерти назвали суттєвий недолік iPhone12



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В Україні моделі iPhone 12 та iPhone 12 Pro надійдуть у продаж 30 жовтня

Вже через 2,5 години використання смартфону від повного заряду батареї залишилося всього 18%

Оглядачі новітніх гаджетів виявили найбільш суттєвий недолік нової лінійки iPhone 12. Про це пише видання The Verge.

Йдеться про зниження часу автономної роботи. Головний редактор видання Нілай Патель протестував iPhone 12 Pro і перевірив, як він працюватиме при використанні мереж 4G і 5G. Для цього йому довелося спеціально поїхати у Нью-Йорк, де є стабільна мережа найвищого покоління.

Виявилося, що вже через 2,5 години використання смартфону від повного заряду батареї залишилося всього 18%. При цьому в компанії запевняють, що батареї повинно вистачати на цілий день.

Патель припустив, що різниця в автономності також буде відчутна при використанні мереж міліметрового діапазону (mmWave). Це пов'язано з тим, що стандарт mmWave є більш енерговитратним.

Проблеми з автономністю підтвердила і низка інших американських видань. Щоб у користувачів не виникало незручностей зі швидкою розрядкою батареї їм рекоментують обирати iPhone 12 Pro Max, а не молодші моделі серії.

Нагадаємо, компанія Apple нову лінійку iPhone 12 представила на презентації 12 жовтня. В Україні моделі iPhone 12 та iPhone 12 Pro надійдуть у продаж 30 жовтня.