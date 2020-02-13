Безос придбав маєток в Беверлі-Хіллз за рекордну суму, - ЗМІ



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Засновник Amazon Джефф Безос

Безос купив маєток у медіамагната Девіда Геффена

Американський підприємець, засновник компанії Amazon і найбагатша людина в світі Джефф Безос, придбав маєток в місті Беверлі-Хіллз за рекордні $165 млн.

Про це повідомляє газета The Wall Street Journal з посиланням на джерела.

За даними видання, раніше жоден об'єкт житлової нерухомості в Лос-Анджелесі і його околицях не був проданий за таку велику суму.

Уточнюється, що площа маєтку становить близько 3,6 га. На ділянці є тенісний корт, поле для гри в гольф, кілька садів і будинків.

Також наголошується, що Безос купив маєток у медіамагната Девіда Геффена. А першим власником маєтку був один з президентів компанії Warner Bros. Джек Уорнер.

В даний час, за оцінками агентства Bloomberg, статки Безоса становлять понад $132 млрд, що робить його найбагатшою людиною в світі.

У січні повідомлялося, що засновник Amazon Джефф Безос збільшив свої статки на 13,2 млрд доларів за 15 хвилин.