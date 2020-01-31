Джефф Безос розбагатів на $13 млрд за 15 хвилин



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Джефф Безос збільшив свої статки на 13,2 млрд доларів

Статки Безоса, якому належить 12% Amazon, зросли до приблизно 129,5 млрд доларів

Засновник Amazon Джефф Безос збільшив свої статки на 13,2 млрд доларів за 15 хвилин.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це сталося завдяки різкому стрибку акцій Amazon на Постмаркет 30 січня - на 12%, до 2,1 тис. доларів (згодом курс трохи скоректувався).

Видання зазначає, що це сталося після того, як компанія випустила квартальний звіт про прибуток. Згідно з ним, доходи компанії виявилися вищими за прогнозовані аналітиками. Зокрема, прибуток на акцію склав 6,47 долара замість 4,11 долара.

Після публікації звіту вартість акцій Amazon збільшилася на 12 відсотків.

Таким чином, статки Безоса, якому належить 12% Amazon, зросли до приблизно 129,5 млрд доларів.