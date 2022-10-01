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Firefly Aerospace запустила першу ракету: її створював українець 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Firefly Aerospace запустила першу ракету: її створював українець 
Ракета Alpha успішно досягла орбіти
фото: Firefly Aerospace 

Над космічним проєктом працювала команда українця Макса Полякова 

Компанія Firefly Aerospace відправила свою ракету Alpha на орбіту в рамках тестового польоту з каліфорнійської бази Космічних сил Ванденберг. Напередодні компанія намагалася запустити ракету, але в останній момент запуск скасували, хоч ракета і пройшла всі необхідні етапи аж до запуску двигунів. Старт перенесли на суботу, 1 жовтня. Про це повідомила пресслужба Firefly Aerospace.

Старт виявися успішним – ракета благополучно досягнула орбіти.

Firefly Aerospace запустила першу ракету: її створював українець  фото 1

Firefly назвала місію Alpha Flight 2: To The Black. Як випливає з назви, це друга орбітальна спроба для Alpha; перша спроба, у вересні 2021 року, закінчилася невдачею після того, як один з двигунів передчасно відключився невдовзі після зльоту.

Хоча To The Black є випробувальним польотом, Alpha не несе імпровізованого корисного навантаження; під час місії вона вивела на низьку навколоземну орбіту кілька невеликих супутників.

Firefly Aerospace запустила першу ракету: її створював українець  фото 2

Спочатку Firefly намагалася запустити To The Black 11 вересня, але скасувала цю спробу після того, як помітила несподіване падіння тиску гелію напередодні старту. Несприятливі прогнози погоди змусили перенести спробу на п'ятницю, врешті ракета стартувала в суботу.

Firefly прагне завоювати значну частину ринку запуску малих супутників за допомогою Alpha. Ракета може виводити на низьку навколоземну орбіту 1170 кг корисного вантажу при кожному запуску. Компанія просить $15 млн за місію.

Створенням ракети займалася команда українського підприємця Макса Полякова, який свого часу інвестував у компанію Firefly значну суму фактично викупивши її та створивши заново вже відому нам сьогодні Firefly Aerospace. Згодом йому довелося продати частину в компанії через тиск з боку влади США, які побоювалися, що розробки можуть потрапити до Росії. 

Нагадаємо, раніше компанія українця вперше запустила в космос ракету, але вона вибухнула (відео).

Теги: космос ракета

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