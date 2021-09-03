Компанія українця вперше запустила в космос ракету, але вона вибухнула (відео)

Ракета стартувала, однак вже незабаром у компанії повідомили про певну аномалію під час підйому на першому етапі

Українсько-американська приватна компанія Firefly Aerospace відправила в космос ракету Alpha

Аерокосмічна компанія Firefly Aerospace, яку заснував український бізнесмен Макс Поляков, вперше запустила ракету-носій Alpha. Під час підйому на першому етапі вона вибухнула. Про це повідомили у компанії.

Запуск ракети планувався на 3 вересня о 4:00 за київським часом, але зворотний відлік раптом припинився. Інженери спробували запустити ракету ще раз о 4:59. Alpha запустили з бази Ванденберг космічних сил США в Каліфорнії.

Ракета стартувала, однак вже незабаром у компанії повідомили про певну аномалію під час підйому на першому етапі. У трансляції Firefly Aerospace було видно, як ракета вибухнула у небі.

У компанії відзвітували, що ракету було втрачено. Там додали, що ризик для співробітників Firefly був мінімальний, оскільки перед запуском зворотного відліку очистили майданчик та всі навколишні території.

Наразі у компанії збирають дані щодо інциденту.

Як відомо, ракета Firefly Alpha – двоступенева ракета надлегкого класу, що здатна виводити корисне навантаження масою до 1000 кілограмів на низьку навколоземну орбіту. Водночас на сонячно-синхронну орбіту Firefly Alpha може виводити до 630 кілограмів вантажу.

Як зазначають у компанії, ця ракета призначена саме для комерційних запусків малих супутників, а вартість доставки в розрахунку на кілограм вантажу є найнижчою серед ракет цього класу. Усього один запуск багаторазової ракети-носія Firefly Alpha обійдеться у 15 мільйонів доларів.

Firefly Aerospace (спочатку – Firefly Space Systems) – створена у 2014 році в Техасі (США) приватна американська компанія, яка веде розробку сімейства РН легкого класу нового покоління. У Дніпрі Firefly Aerospace має власний R&D-центр і цех експериментального виробництва малих ракетних вузлів із подальшим лабораторним тестуванням.

Раніше повідомлялося, що компанія українця працюватиме зі SpaceX у межах програми «Артеміда».