США «відібрали» в українця аерокосмічну компанію. Бізнесмен відреагував на події

Українського бізнесмена Максима Полякова змусили віддати свою частку в компанії, що будує ракети

Під тиском американського уряду Максим Поляков віддав свій аерокосмічний бізнес в США

Українського бізнесмена Максима Полякова під тиском уряду США був змушений позбутися перспективного аерокосмічного бізнесу в Америці. На своїй сторінці у Facebook Поляков написав, що фактично подарував свою частку в компанії Firefly Aerospace.

«Я віддаю за долар свою частку у 58% у Firefly Aerospace співзасновнику компанії своєму партнерові Тому», – написав Поляков.

За словами бізнесмена, американська влада його зрадила.

«Шановний Комітете з іноземних інвестицій США, Повітряні сили США та ще 23 агентства США, які зрадили мене та засуджували мене за мої дії останні 15 місяців – сподіваюся, ви щасливі», – емоційно відреагував на події Поляков.

Український бізнесмен погодився продати свою частку в ракетній компанії Firefly Aerospace під тиском уряду США, який стверджував, що українець становить загрозу для національної безпеки країни.

Зокрема, представники уряду та аерокосмічної промисловості США висловили заперечення проти контролю Полякова над компанією через побоювання, що цінні технології можуть потрапити в Україну чи інші країни, які намагаються розробити ракетні програми.

Firefly Aerospace – приватне аерокосмічне підприємство, яке розробляє легкі ракети-носії для запуску вантажів у космос. У 2017 році компанію купив український підприємець Максим Поляков.

За даними видання CrunchBase, з моменту заснування Firefly Aerospace залучила близько $200 млн інвестицій. Востаннє Firefly Aerospace проводила раунд фінансування у травні 2021 року — тоді компанія залучила додаткові $175 млн та отримала оцінку в мільярд доларів. Вартість пакету акцій, що належав Полякову, складала більше $500 млн.