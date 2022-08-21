Наслідки вибухів у Бєлгородській області: руйнування видно з космосу

Наслідки вибухів у Бєлгороді видно з космосу

У районі села Тимонове виникла пожежа на складі із боєприпасами

У районі села Тимонове Бєлгородської області Росії нещодавно горіли склади із боєприпасами. У мережі з’явилися супутникові знімки компаній Maxar і Planet до та після детонації. Світлини демонструють масштаби руйнувань.

Нагадаємо, 18 серпня у районі села Тимонове Валуйського міського округу у Бєлгородській області РФ виникла пожежа на складі із боєприпасами російських військових.

Представники російської влади повідомили, що 19 серпня із території, де сталися вибухи й пожежа, евакуювали 89 людей.