Чи зможе Росія купити Bayraktar: гендиректор компанії-виробника дав відповідь (відео)

Гендиректор компанії, яка виробляє безпілотники Bayraktar, наголосив на підтримці України

Генеральний директор турецької компанії Baykar Makina Халюк Байрактар запевнив, що компанія не продаватиме свої безпілотники Bayraktar TB2 Росії. Про це він сказав у ефірі телеканалу CNN.

«Ми ніколи такого не робили і не зробимо. Тому що ми підтримуємо Україну, підтримуємо її суверенітет, її спротив і незалежність», – сказав гендиректор компанії у відповідь на запитання телеведучої щодо можливості продажу знаменитих бойових дронів Росії.

Як відомо, Bayraktar TB2 – турецький ударний оперативно-тактичний середньовисотний безпілотний літальний апарат з великою тривалістю польоту. Він оснащений двигуном внутрішнього згоряння, корпус виконаний з композитних матеріалів та оснащений системою автоматичного зльоту та посадки. Цей дрон добре зарекомендував себе у бойових діях на території України.

Нагадаємо, раніше Міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що турецька компанія Baykar Makina тепер буде зосереджена на замовленнях для України.

Українці за три дні перерахували засновнику благодійного фонду Сергія Притули і блогеру Ігорю Лачену 600 млн грн на придбання чотирьох ударних безпілотників Bayraktar для Збройних сил.

Зазначимо, що кошти на Bayraktar для Збройних сил України збирають гроші не тільки в Україні. Так, громадяни Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників.

Компанія Baykar, яка випускає ці безпілотні апарати, заявила, що надасть безпілотники Bayraktar безкоштовно, а гроші, зібрані литовцями, попросила передати на гуманітарну допомогу для України.

Раніше литовці за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на придбання безпілотників Bayraktar для українських воїнів. Безпілотник Bayraktar TB2, на придбання якого для України литовці зібрали кошти, вже доправили в Україну.

Слідом за Литвою вирішили зібрати кошти на ударний безпілотник «Байрактар» для українських військових і у Польщі.

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