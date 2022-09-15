Стало відомо які «Байрактари» випускатимуть в Україні

БПЛА будуть випускатися з опорою на українські технології

На новому українському заводі компанії Baykar будуть вироблятися три моделі безпілотників. Про це заявив СЕО Baykar Халук Байрактар, передає НВ.

​На заводі в Україні планується створювати не тільки масовий Bayraktar TB2 і стратегічний безпілотник Bayraktar Akıncı, але і нову модель безпілотного винищувача – Bayraktar Kizilelma з реактивним двигуном.

«Також ми плануємо розвивати на цьому підприємстві нашу науково-дослідну діяльність, і звичайно велика частина персоналу, зайнятого цими розробками, також буде з України», – зазначив глава компанії.

За його словами, БПЛА будуть випускатися з опорою на українські технології, в тому числі оснащені двигунами української розробки.

«Ми будуватимемо апарати з опорою на українські технології, в тому числі оснащені двигунами української розробки», – розповів голова турецької компанії.

З іншого боку він наголосив на необхідності «самодостатності у цій науково-технічній співпраці».

«Ми не можемо передавати свої технології іншій країні, оскільки їхнє можливе подальше використання створює для нас ризики серйозних міжнародних проблем. Тому важливо мотивувати молоде покоління вчитися і працювати на таких підприємствах, але при цьому зберігати технологічну самодостатність кожної країни», – пояснив Байрактар.

Байрактор нагадав, що будівництво заводу турецької компанії в Україні почали планувати ще в 2019 році, коли Зеленський, побувавши в Туреччині на заводі, запропонував ідею спільного науково-виробничого центру. А на початку лютого 2022 року, коли президент Туреччини Реджеп Ердоган відвідав Україну та зустрівся з Зеленським, було підписано рамкову угоду про співпрацю щодо цього проекту, а також про інвестиції, необхідні для його будівництва.

Додамо, 9 вересня Президент України Володимир Зеленський провів зустріч з главою компанії «Байкар» Халуком Байрактаром, в ході якої обговорили деталі будівництва нового заводу в Україні і ряд спільних проєктів.