Три «Народні Байрактари» вже доставили в Україну

Також поставили в Україну Bayraktar з литовської акції

В Україну вже доставили три безпілотники Bayraktar TB2 для Збройних сил – так звані «Народні Байрактари», на які збирали гроші українці і які турецька компанія Baykar вирішила подарувати безоплатно. Про це повідомив гендиректор Baykar Халук Байрактар «Укрінформу» на Міжнародній виставці оборонної промисловості (MSPO 2022).

«Ми поставили в Україну Bayraktar з литовської акції і вже поставили три безпілотники Bayraktar з акції Притули. Вони вже в Україні», – сказав Байрактар.

Він підкреслив, що багато людей в Україні мобілізувалися і підтримали акцію зі збору коштів на купівлю турецьких безпілотників. Турецька компанія теж хотіла долучитися до цієї акції, тому було прийнято рішення не брати грошей за ці безпілотники, а узгоджено, що зібрані кошти буде витрачено на гуманітарні проєкти.

Байрактар додав, що турецька сторона підтримує суверенітет України, бажає українцям миру і поважає опір української нації проти агресії за незалежність країни.

Нагадаємо, у червні фонд Сергія Притули оголосив збір коштів на три безпілотники «Байрактар» і зібрав їх за кілька днів. Згодом компанія Baykar повідомила, що надасть безпілотники безкоштовно. 18 серпня стало відомо, що кошти, які фонд зібрав на купівлю безпілотників, підуть на купівлю супутника і доступу до бази даних компанії ICEYE.