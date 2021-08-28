Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю

Китайська Xiaomi показала розумну каструлю, якою можна керувати через смартфон

Дочірня компанія Xiaomi – Mijia – розробила розумну каструлі. Вона оснащена штучним інтелектом та керується через смартфон.

Пристрій від Mijia має найбільшу потужність у 1000 Ват і вміє працювати в енергозберігаючому режимі. У ньому потужність регулюється автоматично в діапазоні від 300 до 800 Ват.

На ручці пристрою розмістили LED-дисплей, через який можна управляти роботою каструлі. Згідно з описом компанії, літр води можна буде закип'ятити за 6 хвилин.

Каструля має дев’ять рівнів регулювання потужності – знадобляться для приготування різних видів їжі. Об'єм каструлі становить 1,5 літра.

Каструля має кілька варіантів приготування їжі: на пару, тушкування, кип'ятіння.

Щоб керувати пристроєм через смартфон, необхідно завантажити додаток. У ньому компанія передбачила 50 різноманітних рецептів, створених спеціально для цієї каструлі. Користувачеві необхідно лише покласти у неї всі інгредієнти.

За гаджет просять приблизно $26. Після закінчення краудфандингової кампанії її ціна зросте до $30. У продажу чудо-каструля з'явиться 15 вересня 2021 року. Поки що вона буде доступна лише на території Китаю. Чи буде вона офіційно поставлятися в інші країни, невідомо.

Джерело: 24 канал