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    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю

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    Розумна каструля від Xiaomi - Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Розумна каструля від Xiaomi
    Фото: Xiaomi

    Китайська Xiaomi показала розумну каструлю, якою можна керувати через смартфон

    Дочірня компанія Xiaomi – Mijia – розробила розумну каструлі. Вона оснащена штучним інтелектом та керується через смартфон.

    Пристрій від Mijia має найбільшу потужність у 1000 Ват і вміє працювати в енергозберігаючому режимі. У ньому потужність регулюється автоматично в діапазоні від 300 до 800 Ват.

    На ручці пристрою розмістили LED-дисплей, через який можна управляти роботою каструлі. Згідно з описом компанії, літр води можна буде закип'ятити за 6 хвилин.

    Каструля має дев’ять рівнів регулювання потужності – знадобляться для приготування різних видів їжі. Об'єм каструлі становить 1,5 літра.

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    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю
    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю

    Каструля має кілька варіантів приготування їжі: на пару, тушкування, кип'ятіння.

    Щоб керувати пристроєм через смартфон, необхідно завантажити додаток. У ньому компанія передбачила 50 різноманітних рецептів, створених спеціально для цієї каструлі. Користувачеві необхідно лише покласти у неї всі інгредієнти.

    За гаджет просять приблизно $26. Після закінчення краудфандингової кампанії її ціна зросте до $30. У продажу чудо-каструля з'явиться 15 вересня 2021 року. Поки що вона буде доступна лише на території Китаю. Чи буде вона офіційно поставлятися в інші країни, невідомо.

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    Джерело: 24 канал

    Теги: гаджет Xiaomi
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    Кухня в смартфоні: Xiaomi показала розумну каструлю