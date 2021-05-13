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    Китайці показали вентилятор, яким можна користуватися в транспорті або на вулиці

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    Портативний вентилятор від Xiaomi - Китайці показали вентилятор, яким можна користуватися в транспорті або на вулиці
    Портативний вентилятор від Xiaomi

    Китайська Xiaomi випустила компактний вентилятор, який можна закріпити на шиї

    Перед спекотним сезоном китайська Xiaomi вирішила спростити життя тим, хто не любить високі температури. Новий вентилятор, який можна кріпити біля шиї, не створить дискомфорту через свої малі габарити.

    Пристрій отримав назву ZMI Hanging Neck Folding Fan. Він призначений для носіння на шиї, проте конструкція цілком дозволяє й просто тримати його в руках або поставити на стіл перед собою.

    Вентилятор доступний в білому, рожевому і зеленому кольорах, при цьому він оснащений світлодіодним підсвічуванням, яке можна міняти за допомогою кнопки на корпусі.

    Вентилятор ZMI Hanging Neck Folding Fan
    Вентилятор ZMI Hanging Neck Folding Fan

    Гаджет оснащений двигуном і вентилятором з сімома лопатями. Він підтримує три різних режими швидкості та може бути легко розібраний для очищення.

    Пристрій заряджається через роз'єм USB-C. В комплект входить відповідний кабель.

    Вентилятор важить 130 грамів і коштує 15 доларів.

    Джерело: 24 канал

    Теги: гаджет Xiaomi
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