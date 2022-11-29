Маск анонсував «Twitter 2.0»: якою буде оновлена соцмережа

В оновленій версії Twitter з'явиться можливість публікації довгих твітів

Власник Twitter Ілон Маск готує глобальне оновлення соціальної мережі. Про це він повідомив на своїй сторінці у соцмережі.

Маск опублікував кілька сторінок презентації «Twitter 2.0», яку напередодні показав на виступі для співробітників.

Згідно з новою концепцією, платформа стане «Додатком для всього» (The Everything App).

Новинки, які незабаром з'являться у Twitter:

Інтерактивна реклама. Наприклад, якщо користувач поставить лайк публікації HBO Max, система проаналізує його профіль і розповість, до якого будинку зі світу серіалу «Дім Дракона» він належить;

Можливість публікації довгих твітів. «Пора покінчити з абсурдними скріншотами» – слова Маска;

Шифрування особистих повідомлень. З цим платформі допоможе творець захищеного месенджера Signal Моксі Марлінспайк, який раніше працював у Twitter;

Також в Twitter 2.0 впровадять можливість здійснювати аудіо і відео-дзвінки через Direct Messages, деякі нові відеоможливості та зміни в системі платежів;

Перезапуск підписки Blue.

В майбутньому підписка Twitter Blue отримає й інші «фішки», зокрема, меншу кількість реклами, можливість публікувати довгі відео, а також пріоритетне ранжування постів в пошуку, відповідях і згадках.

Також у Twitter з'являться кольорові галочки верифікації акаунтів. Так, золоту галочку отримають акаунти компаній, сіру – урядові організації, а синю – звичайні користувачі-підписники Blue, незалежно від їх популярності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter через хаотичне та непослідовне керування Маска купленою ним компанією.