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Працівники Twitter подають до суду через масове скорочення Маска

Юрій Лящук
glavcom.ua
Працівники Twitter подають до суду через масове скорочення Маска
Загалом із компанії звільнили 50% співробітників
фото з відкритих джерел

Основні можливості модерування Twitter залишаються на місці

За один день у п’ятницю за наказом нового власника Ілона Маска з Twitter було звільнено 50% працівників. Відомо, що працівники подали до суду. Таку заяву у соцмережі зробив керівник відділу безпеки та доброчесності компанії Йоель Рот

Рот зазначив, що загалом із компанії звільнили 50% співробітників, а з його відділу – 15%. Загалом у Twitter працювало близько 7500 осіб. Він додав, що звільнені працівники вже подали до суду.

Рот також написав про те, що «основні можливості модерування залишаються на місці».

«Минулого тижня з міркувань безпеки ми обмежили доступ до наших внутрішніх інструментів для деяких користувачів, включаючи деяких членів моєї команди», – зазначив керівник відділу.

При цьому, уточнив він, щоденний «обсяг модерації залишався стабільним протягом цього періоду».

Зазначимо, раніше Маск пропонував зробити платними галочки верифікації у соцмережі. 

Нагадаємо, засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі. 

Напередодні ЗМІ повідомили, що Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди буде скорочено більше, ніж інші. Перший раунд скорочень може стосуватися 25% персоналу компанії.

Співзасновник Twitter Джек Дорсі передав у понеділок всю свою частку в 18 млн акцій вартістю майже $978 млн у нову приватну компанію. Про це свідчать дані Комісії з цінних паперів і бірж США.

Як раніше повідомлялося, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter... з особистим рукомийником.

Маск пояснив, що придбав соціальну мережу Twitter, щоб мати цифрову платформу для обговорення.

Нагадаємо, угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.

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Теги: звільнення суд Twitter Ілон Маск

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