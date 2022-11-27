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Світові бренди відмовляються від реклами в Twitter через Маска – FT

Альона Боженко
glavcom.ua
Світові бренди відмовляються від реклами в Twitter через Маска – FT
Відомі бренди призупинили рекламу у Twitter через Маска
фото із відкритих джерел

За інформацієїю видання компанії не вдоволені «виборчим підходом Маска у контролі за контентом» та рішенням про звільнення рекламників

Майже всі великі світові бренди тимчасово відмовилися від розміщення реклами у Twitter через хаотичне та непослідовне керування Маска купленою ним компанією. Про це повідомляє видання Financial Times

За інформацією джерела видання, більшість відомих світових брендів скоротили витрати на рекламу у Twitter до мінімуму або відмовилися від послуг соцмережі взагалі. Це сталося після того, як Маск масово звільнив з компанії працівників рекламного відділу.

Після цього між клієнтами Twitter та офісом компанії суттєво погіршилася комунікація. Власники брендів висловили невдоволення відсутністю зворотного зв'язку від нового керівництва і зменшили інвестиції у рекламу.

На таке рішення Ілон Маск відреагував агресивно. Власник Twitter зателефонував власникам кількох великих брендів і намагався натиснути на них. Внаслідок цього інші рекламодавці скоротили свої витрати до мінімуму.

За інформацією Media Matters, 50 зі 100 найбільших рекламодавців призупинили або оголосили про свій намір призупинити витрати з того часу, як соцмережа очолив Маск. Уточнюється, що на ці 50 рекламодавців припадало 317 млн доларів із 5 млрд доларів доходу Twitter у 2021 році.

Нагадаємо, засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі. 

Напередодні ЗМІ повідомили, що Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди буде скорочено більше, ніж інші. Перший раунд скорочень може стосуватися 25% персоналу компанії.

Співзасновник Twitter Джек Дорсі передав у понеділок всю свою частку в 18 млн акцій вартістю майже $978 млн у нову приватну компанію. Про це свідчать дані Комісії з цінних паперів і бірж США.

Як раніше повідомлялося, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter... з особистим рукомийником.

Маск пояснив, що придбав соціальну мережу Twitter, щоб мати цифрову платформу для обговорення.

Нагадаємо, угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.

 

Теги: Ілон Маск Twitter інвестиції звільнення

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