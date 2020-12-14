Microsoft запускає нову операційну систему

Інсайдери назвали дату виходу Windows 10X

Компанія Microsoft нарешті остаточно допрацювала Windows 10X, яка стала абсолютно новою версією Windows 10, створеною для інсталяції на недорогі ноутбуки. Очікується, що система стане конкурентом Chrome OS від Google, яка також встановлюється на недорогі ноутбуки.

Зараз збірка 202XX Windows 10X перебуває на етапі тестування і доступна лише для співробітників Microsoft, повідомляє Windows Latest.

Фінальна версія нової операційної системи, згідно з інформацією інсайдерів, вийде на початку наступного року, а продажі ноутбуків під управлінням Windows 10X стартують вже навесні. Список моделей, які першими надійдуть у продаж наразі не відомо.

Очікувалось, що Windows 10X вийде разом з дводисплейним ноутбуком Surface Neo, але пізніше стратегія була змінена, і зараз операційна система призначена, у першу чергу, для ноутбуків з певними обмеженнями (мова йде, у першу чергу, про бюджетні моделі з невеликим об’ємом пам’яті). Незважаючи на те, що операційна система вже готова, перші бюджетні ноутбуки з нею поступлять у продаж весною, скоріш за все, у квітні. Microsoft все ще не планує робити Windows 10X безкоштовною, тому, купуючи ноутбук на Windows 10X, ви платите і за неї включно.

Нагадаємо, що Windows 10X – це полегшена версія Windows 10 з уніфікованими драйверами, без підтримки додатків Win32 та з полегшеним стартовим меню без звичних плиток. Також цікавою інновацією стало те, що у Windows 10X інтерфейс став не квадратним, як у Windows 10, а заокругленим. Цілком можливо, що якщо ця фішка з’явилася у Windows 10X, її появи слід з часом очікувати і у Windows 10.