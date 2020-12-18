Sony видаляє Cyberpunk 2077 з PlayStation Store

Xbox One і PS4 повідомили про серйозні технічні та геймплейні проблеми

Sony Interactive Entertainment видаляє гру Cyberpunk 2077 з PlayStation Store і починає кампанію з повернення коштів.

Про це повідомляється на офіційному сайті PlayStation.

«SIE прагне до того, щоб всі наші клієнти були задоволені своїм ігровим досвідом, тому ми повернемо гравцям все кошти, витрачені на покупку гри Cyberpunk 2077 в PlayStation Store. SIE також видалить Cyberpunk 2077 з PlayStation Store», – зазначено в повідомленні.

Гра Cyberpunk 2077 студії CD Projekt Red вийшла 10 грудня 2020 роки після трьох переносів релізу.

При цьому консолі Xbox One і PS4 повідомили про серйозні технічні та геймплейні проблеми.

Розробники визнали, що не приділили достатньо часу на доопрацювання гри на даних платформах.

Днями деякі користувачі повідомили, що змогли оформити «рефанд» PS4-версії Cyberpunk 2077 через певний час, проведений в грі, хоча за правилами PS Store право на повернення коштів втрачається, якщо ви вже почали завантажувати розвагу. Але більшості отримати фінанси назад не вдалося.

За непідтвердженою інформацією, Sony готується подати комерційну скаргу в CD Projekt RED через величезну кількість запитів на повернення коштів.