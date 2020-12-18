У Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача ігор
У Epic Games Store розпочаdся масштабний різдвяний розпродаж ігор
В магазині Epic Games Store будуть роздавати нову гру кожен день протягом двох тижнів поспіль зі знижкою до 75%
Американська компанія Epic Games повідомила про безкоштовну роздачу ігор протягом двох тижнів поспіль.
Про це йдеться на сайті Epic Games.
Так, з 17 грудня можна буде придбати деякі ігри зі знижками до 75%, а щодня можна буде отримати одну безкоштовну гру. При цьому гра буде безкоштовною протягом 24 годин, але після цього вони залишаться у користувачів назавжди.
Зараз на сайті Epic Games можна безкоштовно завантажити:
- Pillars of Eternity – Definitive Edition
- Tyranny – Gold Edition
- І незабаром стане доступна – Mystery game.
Як запевняють користувачі Reddit, повний список ігор, які потрапили в безкоштовну роздачу, буде таким:
- Dying Light – 17 січень
- Resident Evil 7- 18 грудня
- The Witcher 3: Wild Hunt – 19 січень
- Mass Effect: Andromeda – 20 листопад
- Assassin’s Creed: Origins – 21 грудня
- Metal Gear Solid 5 – 22 січень
- The Evil Within 2 – 23 грудень
- Far Cry 5 – 24 січень
- Fallout 4 – 25 січень
- Borderlands 3 – 26 січень
- Monster Hunter: World – 27 січень
- Dragon Age: Inquisition – 28 грудень
- Horizon: Zero Dawn – 29 грудень
- Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint – 30 грудень
- Hitman 3 – 31 грудня.