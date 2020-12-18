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    Девайси

    У Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача ігор

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    У Epic Games Store розпочаdся масштабний різдвяний розпродаж ігор - У Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача ігор
    У Epic Games Store розпочаdся масштабний різдвяний розпродаж ігор

    В магазині Epic Games Store будуть роздавати нову гру кожен день протягом двох тижнів поспіль зі знижкою до 75%

    Американська компанія Epic Games повідомила про безкоштовну роздачу ігор протягом двох тижнів поспіль.

    Про це йдеться на сайті Epic Games.

    Так, з 17 грудня можна буде придбати деякі ігри зі знижками до 75%, а щодня можна буде отримати одну безкоштовну гру. При цьому гра буде безкоштовною протягом 24 годин, але після цього вони залишаться у користувачів назавжди.

    Зараз на сайті Epic Games можна безкоштовно завантажити:

    • Pillars of Eternity – Definitive Edition
    • Tyranny – Gold Edition
    • І незабаром стане доступна – Mystery game.

    Як запевняють користувачі Reddit, повний список ігор, які потрапили в безкоштовну роздачу, буде таким:

    • Dying Light – 17 січень
    • Resident Evil 7- 18 грудня
    • The Witcher 3: Wild Hunt – 19 січень
    •  Mass Effect: Andromeda – 20 листопад
    • Assassin’s Creed: Origins – 21 грудня
    • Metal Gear Solid 5 – 22 січень
    • The Evil Within 2 – 23 грудень
    • Far Cry 5 – 24 січень
    • Fallout 4 – 25 січень
    • Borderlands 3 – 26 січень
    • Monster Hunter: World – 27 січень
    • Dragon Age: Inquisition – 28 грудень
    • Horizon: Zero Dawn – 29 грудень
    • Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint – 30 грудень
    • Hitman 3 – 31 грудня.
    У магазині Epic Games у травні можна було безкоштовно отримати популярну гру Sid Meier’s Civilization VI, вартість якої зазвичай становить понад 500 грн.
    Теги: акція технології
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