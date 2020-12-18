У Epic Games Store стартувала безкоштовна роздача ігор

В магазині Epic Games Store будуть роздавати нову гру кожен день протягом двох тижнів поспіль зі знижкою до 75%

Американська компанія Epic Games повідомила про безкоштовну роздачу ігор протягом двох тижнів поспіль.

Про це йдеться на сайті Epic Games.

Так, з 17 грудня можна буде придбати деякі ігри зі знижками до 75%, а щодня можна буде отримати одну безкоштовну гру. При цьому гра буде безкоштовною протягом 24 годин, але після цього вони залишаться у користувачів назавжди.

Зараз на сайті Epic Games можна безкоштовно завантажити:

Pillars of Eternity – Definitive Edition

Tyranny – Gold Edition

І незабаром стане доступна – Mystery game.

Як запевняють користувачі Reddit, повний список ігор, які потрапили в безкоштовну роздачу, буде таким:

Dying Light – 17 січень

Resident Evil 7- 18 грудня

The Witcher 3: Wild Hunt – 19 січень

Mass Effect: Andromeda – 20 листопад

Assassin’s Creed: Origins – 21 грудня

Metal Gear Solid 5 – 22 січень

The Evil Within 2 – 23 грудень

Far Cry 5 – 24 січень

Fallout 4 – 25 січень

Borderlands 3 – 26 січень

Monster Hunter: World – 27 січень

Dragon Age: Inquisition – 28 грудень

Horizon: Zero Dawn – 29 грудень

Tom Clancy’s Ghost Recon: Breakpoint – 30 грудень

Hitman 3 – 31 грудня.