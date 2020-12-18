Хакери заразили продукти Microsoft

Від кібератаки постраждало безліч міністерств і відомств США

В результаті масової хакерської атаки були заражені продукти компанії Microsoft.

Про це повідомляє агентство Reuters.

За даними видання, спочатку хакери використовували програмне забезпечення SolarWinds. Для злому інших об'єктів в хід пішло вже заражене ПО постраждалої компанії.

Від кібератаки постраждало безліч міністерств і відомств США.

Влада США вважає, що цілями хакерської атаки були державні департаменти і міністерства, в тому числі Пентагон, Мінфін, міністерство внутрішньої безпеки і торгівлі, а також держдепартамент.

Крім того постраждати могли міненерго США і Національне управління з ядерної безпеки.

Раніше повідомлялося, що хакери використовували безліч методів для здійснення кібератак. За інформацією офіційних осіб FireEye, число цілей атак може досягати «десятків».

Нещодавно в СБУ заявили, що російські хакери залишаються головною загрозою в кіберпросторі України.

Між іншим, спецслужби США підтвердили масштабну кібератаку на урядові структури. Згідно з їх інформацією, організували атаку російські хакери.

Нагадаємо, Російські хакери, пов'язані зі Службою зовнішньої розвідки, зламали системи міністерства фінансів США.

Протягом декількох місяців зловмисники відстежували переписку співробітників відомства. Хакери, які, як вважається, працюють на Росію, відстежували внутрішній трафік електронної пошти, однак, за словами джерел, це може бути лише верхівкою айсберга.