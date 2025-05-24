Нова ракета Falcon 9 вивела на орбіту ще 27 супутників Starlink

Ракетоносій Falcon 9 запустив ще 27 Starlink супутників на орбіту з Каліфорнії

За даними SpaceX, на орбіті вже перебуває понад 7 000 активних супутників Starlink

Компанія SpaceX здійснила черговий успішний запуск ракети Falcon 9, вивівши на низьку навколоземну орбіту 27 супутників системи Starlink. Про це повідомляє Главком з посиланням на SpaceX.

Старт відбувся зі стартового комплексу SLC-4E на базі Космічних сил Ванденберг, розташованій у штаті Каліфорнія. Пуск було проведено о 15:32 за місцевим часом, о 22:32 за Києвом.

Цього разу на орбіту було виведено 27 супутників версії Starlink v2 Mini – новіших і потужніших варіантів апаратів, здатних обслуговувати більше користувачів і забезпечувати вищу швидкість з’єднання.

Приблизно через 8,5 хвилин після старту ракета-носій безпечно приземлилася на безпілотник компанії SpaceX, що дислокувався в Тихому океані. За даними SpaceX, це була 450-та успішна посадка ракети Falcon 9.

Зазначається, що на орбіті вже перебуває понад 7 000 активних супутників Starlink.

Нагадаємо, перші 27 супутників для широкосмугового інтернет-угруповання Kuiper від Amazon були запущені в космос у США. Це започаткувало розгортання мережі інтернету з космосу, яке довго відкладалося, і яке конкуруватиме зі Starlink від SpaceX.

Так, супутники є першими з 3236, які Amazon планує відправити на низьку навколоземну орбіту в межах проєкту Kuiper, вартістю $10 млрд, представленого в 2019 році для надання широкосмугового інтернету по всьому світу для споживачів, підприємств і урядів – клієнтів, до яких SpaceX «залицялася» протягом багатьох років.