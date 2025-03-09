Маск зробив чергову заяву про роботу Starlink в Україні

За словами Маска, він просто заявляє, що без Starlink українські лінії зв'язку впадуть

«Starlink ніколи не відключить свої термінали», – сказав Маск

Ілон Маск заявив, що ніколи не відключить термінали Starlink для України. Такою є його позиція незважаючи на те, наскільки б він не погоджувався з політикою України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на коментар Маска в його соцмережі Х.

«Щоб бути гранично ясним, то хоч би як я не був не згоден із політикою щодо України, Starlink ніколи не відключить свої термінали», – написав мільярдер.

За словами Маска, він просто заявляє, що без Starlink українські лінії зв'язку впадуть, оскільки росіяни можуть глушити всі інші комунікації.

«Ми ніколи не зробили б нічого подібного і не скористаємося цим, як козирем», – резюмував він.

Раніше міністр закордонних справ Радослав Сікорський пригрозив розірванням контракту зі Starlink, якщо Ілон Маск відключить термінали для України, які оплачує Польща.

Раніше 9 березня Ілон Маск назвав Starlink «основою української армії». «Вся їхня лінія фронту розвалиться, якщо я її вимкну», – припустив Маск.

Наприкінці лютого Reuters з посиланням на свої джерела повідомила, що американські перемовники, які тиснуть на Київ щодо доступу до критично важливих корисних копалин України, порушили ймовірність обмеження доступу країни до життєво важливої системи супутникового Інтернету Starlink Ілона Маска. Тоді Маск заперечив ці повідомлення.

На тлі занепокоєння щодо можливості використання Starlink українські чиновники заявили, що країна працює над альтернативами американському сервісу. Французький супутниковий оператор Eutelsat Communications веде переговори з Європейським союзом про можливу заміну Starlink в Україні.

Інтернет-термінали Starlink відіграли вирішальну роль у гарантуванні безпеки зв’язку під час війни в Україні. Торік Україна заявила, що приблизно 42 тисячі терміналів працювали в армії, в лікарнях, на підприємствах і в гуманітарних організаціях.