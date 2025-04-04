Німеччина таємно фінансує доступ України до альтернативи Starlink – Reuters

Eutelsat вже близько року надає Україні доступ до супутникового інтернету через німецького дистриб’ютора

Німеччина фінансує доступ України до мережі супутникового інтернету, якою керує французька компанія Eutelsat. Це є альтернативою терміналам Starlink американського мільярдера Ілона Маска. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За словами генеральної директорки Eutelsat Єви Бернеке, компанія вже близько року надає Україні доступ до супутникового інтернету через німецького дистриб’ютора. Кошти на це надає німецький уряд.

Бернеке зазначила, що наразі в Україні є менше тисячі терміналів Eutelsat, тоді як терміналів Starlink налічується приблизно 50 тис. «Зараз ми прагнемо відносно швидко отримати від 5 тис. до 10 тис. терміналів», – каже вона.

Водночас речниця Eutelsat Джоанна Дарлінгтон, відповідаючи на запитання, чи буде Німеччина фінансувати додаткові термінали, зауважила, що це питання обговорюється.

«Ми ще не знаємо, як ЄС колективно або кожна країна окремо фінансуватиме подальші зусилля», – зазначила Дарлінгтон.

Підрозділ OneWeb компанії Eutelsat є головним конкурентом Starlink у наданні високошвидкісного супутникового інтернету через низькоорбітальні супутники. Через те, що ці супутники знаходяться на меншій висоті, ніж традиційні, це дозволяє забезпечувати високошвидкісний інтернет для віддалених населених пунктів, морських суден і військових.

Як повідомлялося, французький оператор супутникового звʼязку Eutelsat веде перемовини з європейськими урядами щодо надання супутникового зв'язку в Україні замість Starlink.

Нагадаємо, Україна отримала від Польщі 5 тис. додаткових терміналів Starlink. Вони мають забезпечити безперебійний зв'язок у місцях, де він найбільше потрібен.

До слова, польський міністр цифрових технологій Кшиштоф Гавковський заявив, якщо американський мільярдер Ілон Маск вирішить відключити доступ до мережі Starlink для України, це спровокує «велику міжнародну кризу». Згодом компанія Starlink заявила, що «повністю віддана» наданню послуг Україні.