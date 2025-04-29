Amazon починає змагання зі Starlink? Компанія запустила перші інтернет-супутники в космос

Amazon публічно підтвердить початковий контакт зі всіма супутниками зі свого центру управління місією в Редмонді у штаті Вашингтон

Партія з 27 супутників була виведена в космос зі стартового майданчика ракетної компанії на станції космічних військ країни на мисі Канаверал

Перші 27 супутників для широкосмугового інтернет-угруповання Kuiper від Amazon були запущені в космос у США. Це започаткувало розгортання мережі інтернету з космосу, яке довго відкладалося, і яке конкуруватиме зі Starlink від SpaceX. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, супутники є першими з 3236, які Amazon планує відправити на низьку навколоземну орбіту в межах проєкту Kuiper, вартістю $10 млрд, представленого в 2019 році для надання широкосмугового інтернету по всьому світу для споживачів, підприємств і урядів – клієнтів, до яких SpaceX «залицялася» протягом багатьох років.

Розташовані на вершині ракети Atlas V спільного підприємства Boeing і Lockheed Martin United Launch Alliance, партія з 27 супутників була виведена в космос о 19 годині EDT (02:00 за Києвом) зі стартового майданчика ракетної компанії на станції космічних військ країни на мисі Канаверал. Погана погода скасувала заплановану спочатку спробу запуску 9 квітня.

Kuiper, можливо, є найбільшою ставкою Amazon, протиставляючи її Starlink, а також глобальним телекомунікаційним провайдерам, таким як AT&T та T-Mobile. Компанія позиціонує послугу як благо для сільських районів, де зв'язок обмежений або відсутній.

Очікується, що за кілька годин або, можливо, днів після запуску Amazon публічно підтвердить початковий контакт зі всіма супутниками зі свого центру управління місією в Редмонді у штаті Вашингтон. Якщо все піде за планом, компанія заявила, що розраховує «почати надавати послуги клієнтам наприкінці цього року».

ULA може запустити ще п'ять місій Kuiper цього року, повідомив генеральний директор ULA Торі Бруно в інтерв'ю Reuters цього місяця. Amazon заявила в заявці FCC за 2020 рік, що може розпочати обслуговування в деяких північних та південних регіонах з 578 супутниками, з розширенням покриття у бік екватора Землі у міру запуску компанією нових супутників.

Проєкт Kuiper гіганта веб-сервісів та електронної комерції – це амбітний вихід у космос із пізнім стартом на ринку, на якому домінує SpaceX. Але керівники Amazon бачать у глибокому досвіді компанії в галузі споживчих продуктів та налагодженому бізнесі хмарних обчислень, з яким буде пов'язаний Kuiper, перевагу перед Starlink.

Водночас генеральний директор корпорації Tesla Ілон Маск в соцмережі X анонсував плани з виробництва 5 тис. роботів Optimus до кінця 2025 року. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Verge.

Під час презентації квартальних результатів Tesla Маск відзначив, що вважає великим досягненням, якщо Tesla реалізує половину від запланованих 10 тис. екземплярів. При цьому він додав, що навіть 5 тис. роботів – це розмір римського легіону, який у різні часи міг налічувати від 2 до 10 тис. «воїнів».

Також 1 квітня компанія SpaceX здійснила історичний запуск місії Fram2, відправивши капсулу Crew Dragon з чотирма пілотами на унікальний орбітальний маршрут. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на SpaceX.

Ця місія вперше перенесе людей на орбіту навколо Північного та Південного полюсів. Учасниками польоту стали криптовалютний мільярдер і троє обраних гостей. Це перший в історії комерційний політ такого типу, що відзначає нову еру у космічному туризмі.

До слова, корабель SpaceX Starship вибухнув всього за кілька хвилин після свого сьомого випробувального польоту у січні 2025 року.