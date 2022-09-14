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Ракета Безоса вибухнула одразу після старту (відео)

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Ракета Безоса вибухнула одразу після старту (відео)
Людей на борту не було 
скріншот із відео

Космічний запуск компанії Blue Origin закінчився невдало 

Ракета New Shepard компанії Blue Origin, яка належить мільярдеру Джеффу Безосу, вибухнула через хвилину після старту. Про це пише Reuters.

Ракета New Shepard стартувала у Західному Техасі в межах 23-ї місії компанії Blue Origin. Зазначається, що людей на борту не було.

Вже трохи більше ніж через хвилину, на висоті приблизно вісім кілометрів над Землею, двигун ракети-носія New Shepard несподівано спалахнув. Система від’єднання двигуна капсули, зі свого боку, одразу відштовхнула корабель від ракети, аби за допомогою парашуту безпечно приземлитись. 

Як відзначає Федеральне управління цивільної авіації, внаслідок аварії ракета розбилась у визначеній небезпечній зоні, через що польоти Blue Origin будуть призупинені, поки не з'ясують результати аварії. 

Нагадаємо, раніше бізнесменів Безоса і Бренсона визнали астронавтами.

Теги: корабель космос ракета відео

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