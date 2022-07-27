Росія через санкції вирішила зробити свою космічну станцію

РФ йде з космосу, однак має амбітні плани

Росія заявила, що виходить із проєкту Міжнародної космічної станції. Новий глава «Роскосмосу» Юрій Борисов зробив повідомлення, що Російська Федерація залишить її після закінчення терміну поточного зобов'язання наприкінці 2024 року. Це було сказано під час зустрічі Борисова із російським президентом Володимиром Путіним. Про це пише «КП в Україні».

«Безумовно, ми виконаємо всі свої зобов'язання перед нашими партнерами, але рішення та відхід з цієї станції після 2024-го прийнято», – зазначив Борисов.

Чому Росія йде зі станції

Росія залишить Міжнародну космічну станцію через санкції, введені проти її космічної галузі. США, Європейський союз та Канада ввели санкції проти підприємств, пов'язаних із російською космічною галуззю.

І ці санкції вплинули на участь Росії у всіх міжнародних космічних проєктах. Європейське космічне агентство відмінило співпрацю в рамках програм «Місяць-25» та «ЕкзоМарс».

У вересні з Байконура після багатьох років підготовки мав полетіти марсохід «Розалінд Франклін» із посадковою платформою Kazachok. 28 лютого ЄКА назвало реалізацію місії «малоймовірною», а пізніше офіційно призупинило співпрацю з «Роскосмосом» через санкції. Наступного разу вікно відкриється через два роки, але Марс буде далі, а такі самі умови для запуску будуть лише через 30 років.

Що далі

У Росії є плани щодо власної космічної станції. За словами Юрія Борисова, «Роскосмос» планує до 2024 року сформувати свою орбітальну станцію – Російську орбітальну службову станцію (РОСС). Наразі її проєкт розробляє корпорація «Енергія».

Чутки про неї ходять уже давно, проте, враховуючи масштабні санкції, Росія скоро не зможе навіть самостійно літати в космос, не те що будувати там власні платформи. «Роскосмос» не зможе літати на МКС без NASA, оскільки 70% станції, зокрема модуль «Зоря» російського сегмента, належать США. Втім, NASA без «Роскосмосу» не може керувати станцією.

Крім цього, «Роскосмос» зараз перебуває у фінансовій скруті. Після виходу з експлуатації американських космічних човників «Шатл» у 2011 році, які доставляли космонавтів на орбіту, NASA довелося купити місця на російських ракетах «Союз», забезпечуючи постійний потік грошей росіянам. Ці прибутки скоротилися після того, як два роки тому SpaceX почала забезпечувати транспортування астронавтів NASA. Росія втратила додаткові джерела доходу внаслідок економічних санкцій, які не дозволяли європейським та іншим компаніям запускати супутники на російських ракетах.

На створення нової станції потрібні величезні гроші – приблизно $6 млрд, а бюджет «Роскосмосу» – лише $2 млрд.

Крім цього, експерти вважають, що без співпраці із Заходом російська космічна програма є недієздатною.

NASA планує використовувати станцію до 2030 року. Подальших планів щодо майбутнього станції поки що немає, проте одним із можливих варіантів утилізації МКС (якщо таке рішення буде прийнято) розглядається зведення її з орбіти та затоплення в Тихому океані.

Про станцію МКС складається із двох взаємопов'язаних секцій, одну з них очолює NASA, а іншу – Росія. Більшість електроенергії з російської сторони надходить від сонячних панелей NASA, тоді як росіяни постачають двигун для періодичного підвищення орбіти.

Перший модуль станції було запущено 1998 року, а астронавти перебувають на МКС з 2002 року. Станція була створена як символ співпраці між двома космічними наддержавами після Холодної війни, це партнерство пережило численні злети та падіння у двосторонніх відносинах між Сполученими Штатами та Росією. За останні 20 років МКС стала важливою лабораторією наукових досліджень у космосі та випробувальним стендом для демонстрації комерційних можливостей на орбіті, таких як космічний туризм.

Нагадаємо, нещодавно Путін звільнив Рогозіна з посади голови «Роскосмосу».

Як повідомлялося, Росія відмовляється від польотів на Місяць заради війни.