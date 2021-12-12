Бізнесменів Безоса і Бренсона визнали астронавтами

Бізнесмени отримають спеціальні значки – «крила астронавта»

Федеральне авіаційне управління США визнало бізнесменів Джеффа Безоса та Річарда Бренсона астронавтами за їхні комерційні польоти у космос. Вони отримають спеціальні значки – «крила астронавта». Про це повідомляє Федеральне авіаційне управління США.

Відомство присуджувало «крила комерційного астронавта» з 2004 року, коли корабель SpaceShipOne компанії Virgin Galactic став першим приватним космічним кораблем, який сягнув космосу. Через майже 20 років програму вирішили закрити.

«Програма «крила астронавта», створена у 2004 році, послужила своїй первинній меті – привернула увагу до цього захопливого почину. Тепер настав час запропонувати визнання більшій групі шукачів пригод, які наважуються вирушити в космос», – сказав заступник голови управління Вейн Монтейн.

З 2022 року Федеральне авіаційне управління буде вносити людей, які здійснили комерційні польоти в космос, у список на своєму вебсайті. Потрапити у перелік зможе кожен, хто має ліцензію або дозвіл управління на політ та пролетів 80 км над Землею.

До кінця 2021 року значок «крила астронавта» отримають ті люди, які злітали у космос цьогоріч. Так, нагороду отримає бізнесмен Джефф Безос, який 20 липня відправився у космос на кораблі New Shepard. Спершу вважалося, що мільярдера не визнають астронавтом, оскільки він не зробив внесок у впровадження безпеки космічного польоту, а це була одна з умов отримання статусу астронавта.

«Крила астронавта» отримає ще один мільярдер – Річард Бренсон. Він літав у космос за дев'ять днів до Безоса.

До слова, 11 грудня компанія Blue Origin, яка належить підприємцю Джефу Безосу, завершила третій суборбітальний політ. Усі члени екіпажу успішно повернулися на Землю.

Нагадаємо, 13 жовтня компанія Безоса BlueOrigin провела другий успішний запуск туристів у космос.

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