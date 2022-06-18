SpaceX вивела у космос нову партію інтернет-супутників Starlink

Вантаж у космос вивела багаторазова ракета-носій Falcon-9

Космічна компанія SpaceX Ілона Маска в п’ятницю провела успішний запуск ракетоносія із понад півсотнею супутників мобільного інтернету Starlink. Про це йдеться в повідомленні на офіційному сайті компанії.

«У п’ятницю, 17 червня о 12.09 за східним часом, SpaceX запустила 53 супутники Starlink зі стартового комплексу 39A (LC-39A) космічного центру Кеннеді у Флориді», – зазначається в повідомленні.

Уточнюється, що вантаж у космос вивела багаторазова ракета-носій Falcon-9. Нинішній старт став 13-м саме для неї.

Через годину після запуску SpaceX повідомила на офіційній твітер-сторінці про успішне виведення всіх супутників на орбіту.

«Розгортання 53 супутників Starlink підтверджено», – заявили в космічній компанії.

Нагадаємо, що компанія Ілона Маска отримала українську ліцензію.

Перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

Згодом стало відомо, що російські хакери почали атакувати системи супутникового інтернету Starlink, які функціонують в Україні.

Крім надання послуги супутникового інтернету, обладнання Starlink допомагало відновлювати доставку газу по всій Україні.