Сьогодні можуть розпочати масові звільнення в Meta – ЗМІ

Скорочення стосуються рекрутингової і бізнес-команди

Генеральний директор Meta Platforms Inc Марк Цукерберг повідомив сотням керівників про звільнення співробітників в середу вранці. Про це заявляє Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Як зазначає видання, Цукерберг виглядав похмурим на зустрічі у вівторок і сказав, що він несе відповідальність за помилки компанії, а його надмірний оптимізм щодо зростання призвів до надлишку персоналу.

Найперше скорочення стосуються рекрутингової і бізнес-команди. Також Цукерберг додав, що всій команді офіційно оголосять про скорочення в середу.

WSJ додає, що керівниця відділу кадрів Meta Лорі Голер заявила, що співробітники, які втратять роботу, отримають вихідну допомогу в розмірі як мінімум чотиримісячної зарплати.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Маск наказав провести скорочення по всій компанії. За наказом нового власника Twitter було звільнено 50% працівників. Відомо, що працівники подали до суду.