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На парламентський канал «Рада» очікує велике скорочення. Керівник розповів деталі

Віталій Тараненко
glavcom.ua
На парламентський канал «Рада» очікує велике скорочення. Керівник розповів деталі
Без роботи можуть залишитися 30-40% співробітників телеканалу
фото з Facebook каналу «Рада»

Близько 70 працівників отримали повідомлення про скорочення

Державне підприємство «Парламентський телеканал «Рада» очікує реорганізація, внаслідок якої частина працівників втратять робочі місця. Про це у коментарі «Главкому» повідомив керівник каналу Вадим Перенчук.

«У штаті каналу нараховується 78, а фактично працює 70 людей. Скорочення може стосуватися 30-40% співробітників. Точну кількість зараз важко визначити. Загалом реорганізація має завершитися до кінця поточного року», – пояснив Перенчук.

За словами керівника каналу, звільнення стосуватиметься насамперед творчих і технічних працівників парламентського мовника. Перенчук зауважив, що такий процес відбувається загалом у державному секторі, зокрема, Кабінеті міністрів, апараті Верховної Ради та інших органах влади.

Окрім скорочення кількості працівників, каналу «Рада» зменшено бюджетне фінансування. Це відбулося на початку повномасштабної війни Росії проти України.

«Секвестр видатків почався у квітні. Цьогорічні заплановані капітальні видатки у розмірі 320 млн грн зменшено на 60% (залишилося близько 140-150 млн грн), а поточні – на 10% (з 58 млн грн до 50 млн грн)», – заявив Вадим Перенчук.

Як повідомляв «Главком», не зважаючи на зменшення державного фінансування, телеканал «Рада» витрачає великі кошти на купівлю контенту для марафону «Єдині новини #UАразом». Зокрема, 24 травня державний мовник підписав угоду зі столичною фірмою «Кінокіт» на виробництво інформаційних продуктів для телемарафону. Станом на 12 вересня «Рада» вже проплатила підряднику шість рахунків на загальну суму 39,4 млн грн.

Додамо, що з 15 грудня 2021 року «Рада» виходить в етер в оновленому форматі та у новій студії, перетворившись з парламентського мовника на інформаційний.

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Теги: звільнення гроші Верховна Рада ЗМІ

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