Meta знищила найбільшу мережу, яка поширювала російську пропаганду

Мережа почала діяти у травні цього року й охоплювала понад 60 вебсайтів

Компанія Meta заявила, що знищила «найбільшу і найскладнішу» за час повномасштабної війни Росії проти України мережу, яка поширювала російську пропаганду. Про це повідомила пресслужба компанії.

Мережа виникла у Росії й була націлена насамперед на Німеччину, а також на Францію, Італію, Україну та Велику Британію. Так пропагандисти просували наративи, які зосереджувалися на російсько-українській війні.

Мережа почала діяти у травні цього року й охоплювала понад 60 вебсайтів, які видавали себе за справжні сайти новинних організацій у Європі, зокрема Spiegel, The Guardian та Bild.

Там публікувалися статті, у яких критикували Україну та українських біженців, підтримували Росію та стверджували, що санкції країн Заходу проти РФ матимуть зворотний ефект.

Також у Meta розповіли, що вони знищили невелику мережу, яка виникла в Китаї та була націлена на США, Чехію і меншою мірою – на китайськомовну та франкомовну аудиторії по всьому світу.

Нагадаємо, 3 вересня кіберфахівці Служби безпеки України ліквідували дві ботоферми: на Київщині та в Одесі. «Армію ботів» у майже 7 тис. акаунтів використовували для поширення деструктивного контенту.