Маск розпустив раду директорів Twitter

Маск розпочав реформи компанії

Засновник SpaceX і мільярдер Ілон Маск, який придбав соціальну мережу Twitter, розпустив раду директорів компанії, зміцнивши таким чином контроль над платформою соціальної мережі. Про це повідомляє BBC.

Мультимільярдер стане виконавчим директором Twitter після того, як минулого тижня купив компанію, поклавши кінець місяцям розмов про угоду на $44 млрд.

Реформи, які планує Маск, включають зміни, як Twitter перевірятиме облікові записи. Також зміни полягатимуть у скороченні робочих місць.

Напередодні ЗМІ повідомили, що Маск наказав провести скорочення по всій компанії, причому деякі команди буде скорочено більше, ніж інші. Перший раунд скорочень може стосуватися 25% персоналу компанії.

Співзасновник Twitter Джек Дорсі передав у понеділок всю свою частку в 18 млн акцій вартістю майже $978 млн у нову приватну компанію. Про це свідчать дані Комісії з цінних паперів і бірж США.

Дорсі, який покинув правління Twitter у травні, підтримав покупку компанії Ілоном Маском. Він вважає, що «Ілон – єдине рішення». «Я довіряю його місії розширити світло свідомості», – написав він у Twitter після того, як поглинання було схвалено колишнім керівництвом компанії.

Як раніше повідомлялося, мільярдер Ілон Маск купив соцмережу Twitter. Про це Маск написав на своїй сторінці, опублікувавши відповідне відео. Маск розмістив відео, на якому входить до штаб-квартири Twitter... з особистим рукомийником.

Маск пояснив, що придбав соціальну мережу Twitter, щоб мати цифрову платформу для обговорення.

Нагадаємо, угоду про покупку Twitter Маск уклав у квітні, але пізніше вирішив відмовитися від придбання. Одним із приводів стало те, що представники Twitter не надали йому дані про спам-боти та підроблені акаунти. Крім того, у ЗМІ з'явилася інформація про те, що він орієнтувався також на дії Путіна щодо війни в Україні.