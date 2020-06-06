У роботі месенджера Telegram стався масовий збій
Переважна більшість користувачів – 94% – повідомляють про неможливість підключення
В роботі месенджера Telegram пізно ввечері 6 червня стався масовий збій.
Про це свідчать дані сервісу Downdetector, а також скарги користувачів в соціальних мережах.
Неполадки в роботі Telegram почали фіксуватися близько 23:00 за київським часом. Переважна більшість користувачів – 94% – повідомляють про неможливість підключення.
У інших не відправляються повідомлення.
Найбільше повідомлень про збої прийшло з європейської частини Росії, Білорусі, України, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції та Іспанії.
Попередній раз глобальний збій в роботі Telegram стався в кінці листопада 2019 року.
До слова, українські правоохоронці розслідують витік персональних даних громадян через Telegram.