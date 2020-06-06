У роботі месенджера Telegram стався масовий збій



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Неполадки в роботі Telegram почали фіксуватися у суботу пізно ввечері

Переважна більшість користувачів – 94% – повідомляють про неможливість підключення

В роботі месенджера Telegram пізно ввечері 6 червня стався масовий збій.

Про це свідчать дані сервісу Downdetector, а також скарги користувачів в соціальних мережах.

Неполадки в роботі Telegram почали фіксуватися близько 23:00 за київським часом. Переважна більшість користувачів – 94% – повідомляють про неможливість підключення.

У інших не відправляються повідомлення.

Найбільше повідомлень про збої прийшло з європейської частини Росії, Білорусі, України, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції та Іспанії.

Попередній раз глобальний збій в роботі Telegram стався в кінці листопада 2019 року.

До слова, українські правоохоронці розслідують витік персональних даних громадян через Telegram.