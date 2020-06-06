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    HiTech

    У роботі месенджера Telegram стався масовий збій

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    Неполадки в роботі Telegram почали фіксуватися у суботу пізно ввечері - У роботі месенджера Telegram стався масовий збій
    Неполадки в роботі Telegram почали фіксуватися у суботу пізно ввечері

    Переважна більшість користувачів – 94% – повідомляють про неможливість підключення

    В роботі месенджера Telegram пізно ввечері 6 червня стався масовий збій.

    Про це свідчать дані сервісу Downdetector, а також скарги користувачів в соціальних мережах.

    Неполадки в роботі Telegram почали фіксуватися близько 23:00 за київським часом. Переважна більшість користувачів – 94% – повідомляють про неможливість підключення.

    У інших не відправляються повідомлення.

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    Найбільше повідомлень про збої прийшло з європейської частини Росії, Білорусі, України, Німеччини, Італії, Естонії, Латвії, Франції та Іспанії.

    Попередній раз глобальний збій в роботі Telegram стався в кінці листопада 2019 року.

    До слова, українські правоохоронці розслідують витік персональних даних громадян через Telegram.

    інтернет технології Telegram соціальні мережі
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