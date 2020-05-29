Трамп проти соцмереж: інтернет-компанії розкритикували новий указ американського президента



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Президент США Дональд Трамп підписав указ, який спрямований на «боротьбу з цензурою» у соціальних мережах

У Facebook і Google заявили, що указ Трампа може завдати шкоди інтернету і цифровій економіці

Представники інтернет-компаній відреагували на указ президента США Дональда Трампа, який регулює роботу соцмереж.

У Twitter заявили, що указ президента США Дональда Трампа про соціальні мережі загрожує свободі інтернету.

Указ Трампа «є реакційним і політизованим підходом», загрожує «майбутньому онлайн-висловлювань та інтернет-свободам», йдеться в заяві компанії.

Facebook і Google також заявили, що указ Трампа може завдати шкоди інтернету і цифровій економіці.

«Піддаючи компанії потенційній відповідальності за все, що говорять мільярди людей у всьому світі, тим самим карають компанії, які вважають за краще вирішувати спірні моменти, і заохочують платформи цензурувати всі, що може образити будь-кого», - сказав представник Facebook Енді Стоун у своїй заяві.

«Підрив розділу 230 таким чином завдасть шкоди американській економіці і її глобальному лідерству в галузі свободи інтернету», - зазначила в свою чергу прес-секретар Google Ріва Шуто.

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який, як очікується, дасть владі більше можливостей для регулювання діяльності соцмереж, повідомляє Білий дім.

Згідно з текстом указу, він націлений на 230 розділ американського акту про благопристойності при телекомунікації 1996 року. Розділ 230 передбачає широкий імунітет для веб-сайтів, які курирують і модерують власні платформи. У ньому наголошується, що провайдер інтерактивного комп'ютерного сервісу не може розглядатися як видавець або самостійне джерело інформації, наданої третьою особою.

Тим часом в указі йдеться: «Коли великі і впливові компанії соціальних мереж піддають цензурі думки, з якими вони не згодні, вони виявляють небезпечну владу. Вони перестають функціонувати як пасивні дошки оголошень і повинні розглядатися як творці контенту».

Нагадаємо, напередодні соціальна мережа Twitter вперше в історії позначила повідомлення президента держави як «недостовірне». Йдеться про два повідомлення глави Білого дому Дональда Трампа, в яких він розкритикував ідею губернатора Каліфорнії про проведення виборів президента завдякі пошті через епідемію коронавірусу.

Також повідомлялося, що Трамп планує підписати указ про регулювання соцмереж.

Раніше повідомлялося, що Twitter позначатиме фейки про коронавірус.