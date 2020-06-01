СБУ викрила 385 інтернет-агітаторів, які поширювали фейки про епідемію коронавірусу



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Через соцмережі спецслужби РФ та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантину, проведення акцій протесту та силового захоплення влади Фото: пресцентр СБУ

Співробітники спецслужби встановили, що 18 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони

За період дії карантинних заходів кіберфахівці Служби безпеки України заблокували понад 2,6 тисячі спільнот з понад мільйонною аудиторією, викрили 385 інтернет-агітаторів, які поширювали різноманітні фейки про епідемію Covid-19. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Співробітники спецслужби встановили, що 18 виявлених агітаторів діяли за завданням російської сторони. Стосовно них СБУ розпочала кримінальні провадження за дії, що спрямовані на посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади (ст. 109 і 110 Кримінального кодексу України). Такі агітатори «працювали» у Києві, Одесі, Дніпрі, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові.

Через соціальні мережі російські спецслужби та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантинних обмежень, проведення акцій протесту, силового захоплення влади та інформаційної підтримки таких неправомірних заходів.

Так мешканець Одеської області регулярно розміщував на персональних сторінках у соцмережах інформацію із закликами щодо приєднання західних областей до держав, що межують з Україною. Публікації агітатор отримував з пропагандистських Інтернет-видань та сайтів РФ. Під час слідчих дій, у межах кримінального провадження, співробітники СБ України виявили у помешканні агітатора комп’ютерну техніку та мобільні пристрої з матеріалами, що підтверджують протиправну діяльність.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 110 Кримінального кодексу України.

Тривають слідчі дії. Інформацію стосовно виявлених 367 агітаторів СБУ спрямувала до Національної поліції. 160 осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у межах статті 173-1 КУпАП.

Протягом 2019-2020 років судами винесено 26 обвинувальних вироків щодо інтернет-пропагандистів, які умисно здійснювали деструктивну інформаційну діяльність на шкоду державній безпеці України з використанням соціальних мереж.

Служба безпеки України вкотре нагадує про кримінальну та адміністративну відповідальність за свідому дестабілізацію ситуації, у тому числі через Інтернет, та закликає Інтернет-користувачів бути пильними і приділяти особливу увагу безпеці в мережі, довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Нагадаємо, 1 червня в Україні підтверджено 24 012 випадків Covid-19, з них 9 690 одужали, 718 померли.

Коронавірус в Україні

Всього 24012

Хворіють 13604

Одужали 9690

Померли 718

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Протягом останньої доби лабораторно підтверджено 340 випадків, це на 128 випадків менше, ніж учора (468). Усього виявлено 24 012 випадки коронавірусної хвороби, з них – 1 725 у дітей, 4 621 – у медиків. З 340 людей, що захворіли за останню добу, 13 дітей – (вчора 12), медиків – 79 (вчора 67). Одужали - 152, померли – 10 (вчора 12). За добу госпіталізовані 97 осіб. Загалом одужали 9 690 осіб, летальних випадків – 718.