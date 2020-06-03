Instagram підтримав флешмоб проти расової нерівності



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Instagram підтримав флешмоб проти расової нерівності

В офіційному акаунті соцмережі змінили зображення профілю на чорно-біле

Instagram приєднався до онлайн-флешмобу Blackout Tuesday, спрямованого на привернення уваги до проблеми расової нерівності.

Відповідний пост опублікований в офіційному акаунті соцмережі.

Як повідомлялося раніше, після смерті Джорджа Флойда в Міннеаполісі користувачі продовжують використовувати соціальні мережі для вираження підтримки та солідарності. У вівторок, 2 червня, в рамках кампанії Blackout Tuesday в Мережі масово публікують пости з зображеннями чорних квадратів.

Instagram приєднався до цієї кампанії: в офіційному акаунті соцмережі змінили зображення профілю на чорно-біле, в опис додали тег #ShareBlackStories (Поширюйте історії темношкірих).

Причиною введення військ Національної гвардії стали протести через смерть 46-річного афроамериканця після того, як до мережі потрапило відео, як його жорстко затримав офіцер поліції, притиснувши голову до бетону коліном. При цьому затриманий намагався сказати, що не може дихати. Наступного дня чорношкірий чоловік помер.

Вже тиждень у США тривають масові протести з погромами. Комендантську годину ввели щонайменше в 40 американських містах. Влада задіяла Національну гвардію для придушення протестного руху. Також Трамп пригрозив ввести армію в охоплені заворушеннями міста.

Також нагадаємо, що вандали-протестувальники у США намалювали на пам’ятнику знаменитому хокеїстові серп і молот.