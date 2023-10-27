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Українці створили дрон-розміновувач

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці створили дрон-розміновувач
ST1 – автономний дрон для пошуку мін
фото: Михайло Федоров / Telegram

У середньому дрон ST1 працює в чотири рази швидше за людину

Розробники Brave1 створили автономний дрон для пошуку мін ST1. Його вже почали тестувати. Про це повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що ST1 – автономний дрон для пошуку мін. Він забезпечений котушкою індуктивністю та сенсорами, які дають можливість облітати перешкоди на низькій висоті. Також на борту потужний мікрокомп'ютер, який обробляє дані та передає їх саперам у режимі реального часу.

За словами міністра, у середньому ST1 працює в чотири рази швидше за людину. Це значно прискорить процес розмінування української території та зробить його безпечнішим. Наприклад, сапери ДСНС, ЗСУ, Нацполіції необхідно з безпечного місця керувати дроном та шукати міни.

«На фото – готовий експериментальний зразок, який розробники активно тестують у польових умовах. Команда збирає фідбек, працює над удосконаленням і готується до масштабування виробництва», – додав Федоров.

Раніше повідомлялося, що українці створили наземний робот-камікадзе.

Теги: безпілотник війна розмінування

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