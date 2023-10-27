Рашисти застосовують нову тактику під час атак дронами

Українські захисники аналізують тактику противника і підбирають способи протидії

Російські окупанти запускають по українській землі малі партії дронів «Шахед» й під час цих атак намагаються розвідати маршрути для майбутніх потужніших атак. Про це заявила керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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Гуменюк зазначила, що українські захисники аналізують тактику противника і підбирають способи протидії.

«Цілком очевидно, що можуть розвідувати готовність протиповітряної оборони і намагатися виснажити її. Ви розумієте, що нічний час, який обирається, це, зокрема, і цієї ночі, – два проміжки часу в найкритичніший момент, коли є втома людського організму, але незламні українці працюють 24/7, тому що протидіють найпідлішому ворогу у світі», – сказала вона.

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Речниця додала, що супротивники «намагаються, очевидно, розвідати майбутні маршрути для тих атак, які будуть більш міцними і насиченими».

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував Україну з району Приморсько-Ахтарськ.

Ворог застосував шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.