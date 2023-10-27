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Рашисти застосовують нову тактику під час атак дронами

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Рашисти застосовують нову тактику під час атак дронами
Окупанти випустили вночі по Україні п’ять «Шахедів»
фото ілюстративне

Українські захисники аналізують тактику противника і підбирають способи протидії

Російські окупанти запускають по українській землі малі партії дронів «Шахед» й під час цих атак намагаються розвідати маршрути для майбутніх потужніших атак. Про це заявила керівниця Обʼєднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Гуменюк зазначила, що українські захисники аналізують тактику противника і підбирають способи протидії.

«Цілком очевидно, що можуть розвідувати готовність протиповітряної оборони і намагатися виснажити її. Ви розумієте, що нічний час, який обирається, це, зокрема, і цієї ночі, – два проміжки часу в найкритичніший момент, коли є втома людського організму, але незламні українці працюють 24/7, тому що протидіють найпідлішому ворогу у світі», – сказала вона.

Речниця додала, що супротивники «намагаються, очевидно, розвідати майбутні маршрути для тих атак, які будуть більш міцними і насиченими».

Нагадаємо, у ніч на 27 жовтня 2023 року противник атакував Україну з району Приморсько-Ахтарськ.

Ворог застосував шість ударних БпЛА типу Shahed у напрямку південних регіонів України та одну балістичну ракету «Іскандер-М» з Воронезької області у напрямку Харківщини.

Теги: війна безпілотник окупанти

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