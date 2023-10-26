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Румунія встановила систему боротьби з дронами на кордоні з Україною

Діана Гасюк
glavcom.ua
Румунія встановила систему боротьби з дронами на кордоні з Україною
фото з відкритих джерел

Систему продовжують удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків дронів, які Росія регулярно запускає по Україні

У Румунії встановили систему боротьби з дронами на кордоні з Україною. Вона вже почала працювати. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє Digi24.

«Система протидії безпілотникам «на місці», як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками», – розповів глава держави.

Повідомляється, що систему продовжують удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків дронів, які Росія регулярно запускає по Україні.

Йоханніс уточнив, що радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

«Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли лише цілі понад 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.

Нагадаємо, Румунія неодноразово виявляла уламки дронів після атак РФ.

Раніше повідомлялося, що румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття

Теги: росія Румунія радари укриття президент

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