Румунія встановила систему боротьби з дронами на кордоні з Україною

Систему продовжують удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків дронів, які Росія регулярно запускає по Україні

У Румунії встановили систему боротьби з дронами на кордоні з Україною. Вона вже почала працювати. Про це заявив президент Румунії Клаус Йоханніс, повідомляє Digi24.

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«Система протидії безпілотникам «на місці», як то кажуть, вона працює. У нас вже є обладнання для боротьби з безпілотниками», – розповів глава держави.

Повідомляється, що систему продовжують удосконалювати, щоб запобігти падінню уламків дронів, які Росія регулярно запускає по Україні.

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Йоханніс уточнив, що радари тепер здатні виявляти цілі на значно нижчій висоті, ніж раніше.

«Ви знаєте, що раніше проблема була в тому, що радари виявляли лише цілі понад 600 метрів. Тепер цей рівень набагато нижчий, майже до землі», – додав президент.

Раніше повідомлялося, що Румунія разом із НАТО працює над посиленням захисту кордону від дронів.

Нагадаємо, Румунія неодноразово виявляла уламки дронів після атак РФ.

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Раніше повідомлялося, що румуни почали отримувати повідомлення про повітряну тривогу. У повідомленні жителів попередили про можливе падіння уламків безпілотників, закликали зберігати спокій і сховатися в укриттях.

Напередодні стало відомо, що для мешканців румунського села на березі Дунаю, які опинилися під загрозою через постійні обстріли Росією українських портів на іншому березі, почали будувати укриття.