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У Німеччині затримано чоловіка, який постачав РФ деталі для дронів «Орлан»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Німеччині затримано чоловіка, який постачав РФ деталі для дронів «Орлан»
фото ілюстративне

Бізнесмена звинувачують у порушенні закону про зовнішню торгівлю та платежі

У Німеччині затримали чоловіка, який нелегально відправляв Російській Федерації двигуни для бойових дронів «Орлан». Загалом він поставив запчастин на суму два мільйони євро. Про це повідомляє Merkur.

Зазначається, що прокуратура Франкфурта-на-Майні та Головне митне управління оголосили, що чоловіка заарештовано. Бізнесмена звинувачують у порушенні закону про зовнішню торгівлю та платежі.

За даними слідства, підозрюваний у 2022 та 2023 роках експортував до Росії різні електронні компоненти, моделі авіаційних двигунів та інші товари за допомогою обхідних поставок, порушуючи цим санкції проти РФ. Компоненти поставлялися на адресу компанії, розташованої в Санкт-Петербурзі через проміжного одержувача в Гонконгу.

Серед компонентів, що поставлялися, були моделі авіаційних двигунів, що використовуються в російському безпілотнику «Орлан-10». Ці дрони окупанти використовують у війні проти України.

Також повідомляється, що влітку цього року у чоловіка вилучили загалом 120 двигунів і успішно запобігли їхньому можливому експорту до країни-окупанта. Крім передачі двигунів, підозрюваного також звинувачують у незаконному експорті двох дорогих автомобілів. Вони були переправлені транзитом до Китаю та ввезені до Росії. 

Нагадаємо, триває 610-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 78 бойових зіткнень.  За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також вчора російські окупанти завдали чергового авіаційного удару, застосувавши ударні БпЛА типу Shahed-136/131.

Авіаційних ударів зазнали Новоселівське, Серебрянське лісництво, Білогорівка Луганської області; Григорівка, Верхньокам’янське, Хромове, Кліщіївка, Нью-Йорк, Авдіївка, Новобахмутівка, Мар’їнка, Новомихайлівка, Старомайорське, Володине Донецької області; Новодарівка, Новоданилівка Запорізької області; Зміївка, Берислав, Новоберислав, Одрадокам’янка, Миколаївка, Ольгівка Херсонської області.

Теги: Німеччина росія безпілотник

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